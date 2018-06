Roger Martínez, con deseos de trascender en América

Luego de varios semanas llenas de especulaciones, el Club América informó quién sería el refuerzo que tanto estaban esperando para la delantera del equipo; el elegido fue el colombiano Roger Martínez, quien procedente del Villarreal de España, ya tuvo su primer entrenamiento en las instalaciones de Coapa.

El oriundo de Cartagena aseguró que luego de recibir la oportunidad de defender los colores de las Águilas, no lo pensó dos veces para llegar al futbol azteca.

“Hace 6 meses ya sabía que el Club América estaba interesado en mí, fue una alegría bastante grande saber que un club tan grande y tan extraordinario como es América estuviera interesado en mí y ahora que se dio la oportunidad de estar acá, elegí venir sin ninguna duda“, dijo en entrevista para las redes sociales del club.

A sus 24 años de edad, Martínez cuenta con experiencia en varias ligas del mundo, siendo Argentina, China y España, los países en los que ha militado; al respecto, el atacante colombiano afirmó que cuenta con experiencia suficiente para poder destacar en México.

“Estoy muy joven pero he vivido experiencias muy bonitas, que se quedan en mi corazón, que elegí vivir desde muy joven y gracias a Dios en las partes en las que he estado, pienso que he hecho las cosas bien, ahora me siento muy contento de estar acá, me siento muy feliz y trato de disfrutar este momento“.

Además, Martínez Tobinson respondió cuáles son sus metas en su nueva etapa como azulcrema, asegurando que buscará trascender con el equipo y entregarlo todo dentro del campo.

“Quiero ser alguien importante para el club, tratar de ayudar a cada uno de mis compañeros cada que me toque estar dentro de la cancha, darlo todo, dar el máximo de mí, hacer las mejores actuaciones y llegar a mi máximo nivel“.

Finalmente, mandó un mensaje a toda la afición americanista: “Que sigan alentando, que sigan apoyando, vengo a dar el máximo, trataré de aportar goles, actuaciones y sé que con el favor de Dios así va a ser“.