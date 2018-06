Fernando Madrigal: "Quiero hacer historia con el Atlético de San Luis"

Google Plus

Fernando Madrigal, uno de los refuerzos de lujo para el Atlético de San Luis de cara al Apertura 2019 tuvo su primer contacto con los medios de comunicación potosinos, donde se dio tiempo de hablar de su importante paso con los Mineros y el penúltimo donde enfrentaron a los potosinos:

"La afición de San Luis casi casi que llenó el estadio, un equipo muy intenso desde que lo agarró 'Poncho', fue un gran partido que lastimosamente nos ganan y San Luis estuvo a punto de calificar con esas victorias".

Agregó: "Ya llevaba dos años y medio ahí, los últimos dos torneos fui capitán y es algo que me llenó y ayudó mucho en lo personal pero ahora ya estoy acá en San Luis enfocado totalmente a este equipo".

El medio de contención dijo sentirse atraído grandemente por el equipo de San Luis Potosí y su gran respaldo con el Atlético de Madrid:

"El proyecto que tienen es muy serio, yo creo que ahorita todos los jugadores, en Ascenso más, todos buscamos un proyecto así, luego te encuentras cada equipo que bueno... Es un proyecto con gente muy seria, con un respaldo del Atlético de Madrid que no cualquier equipo tiene y el trabajo de 'Poncho' Sosa, es alguien que yo admiro mucho por lo que ha conseguido, es un técnico reconocido por la división y trabajar con él me entusiasma mucho".

Madrigal describió a Sosa como un gran técnico: "No he tenido todavía el gusto de platicar frente a frente con él pero sé que es una persona que se le conoce por su trabajo, lo conozco como persona y es un gran tipo, es una persona muy seria que te da mucho apoyo y eso como jugador te ayuda mucho".

Fernando habló sobre la pretemporada, donde el cuerpo técnico ha hecho una gran labor, además de la unión de grupo:

"Tuvimos dos semanas cansaditas, dos semanas de doble sesión que nos ayudan a agarrar el fondo físico pero ahora se viene lo bueno que son los amistosos para ver como están los equipos, como estamos preparados y agarrar más la idea que quiere 'Poncho' y creo que se viene lo bonito que es jugar futbol".

El objetivo de todos los integrantes es el mismo y así definió a sus compañeros: "Es un plantel que quiere ganar, todos muy unidos, todos vamos por la misma, todos queremos ascender y vamos a conseguir grandes cosas".

Fernando Madrigal se ha caracterizado por ser un jugador con metas claras y tiene en mente que hará un gran papel con el conunto potosino:

"Quiero hacer historia con el Atlético de San Luis, por la afición que se lo merece, es la mejor del Ascenso, de eso no me queda duda si llena estadios hasta de visita, quiero trascender, quiero ascender, hacer cosas grandes, quiero estar en primera división con el Atlético de San Luis y qué mejor que empezar desde ahorita".

De igual forma, Madrigal pidió el apoyo de la afición potosina, de quienes se ha expresado de la mejor forma y sabiendo que no los dejarán solos en la temporada:

"Uno en el futbol necesita ese apoyo moral, que el estadio esté lleno, que te apoyen, entonces eso es un plus para el jugador; agradecerles el apoyo y voy a dejar todo en la cancha como lo he hecho en mis equipos anteriores y esta no va a ser la excepción, soy un jugador muy entregado que siente la playera".