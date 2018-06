Previa México - Suecia: la batalla por los octavos de final

Google Plus

El camino se debe seguir

Por increíble que parezca, el pase perfecto que lleva en México aún no es suficiente para conseguir el ansiado boleto a los octavos de final. Es por esto, que no debe haber relajación por parte del combinado azteca en el último partido. La concentración deberá ser la misma que ante Alemania y Corea, para buscar la histórica fase de grupos al conseguir los nueve puntos de nueve posibles por primera ocasión en al historia.

Cambiar la forma de juego

¿Cómo llegan?

Parecía que vendría otra sorpresa en el grupo F con la momentánea ventaja que tomaron en el primer tiempo ante los teutones con una excelsa definición de Toivonen. No obstante, no aguantaron el embate y terminaron por caer en el último segundo mediante una genialidad de Toni Kroos.

Jugadores a seguir

Javier Hernández, delantero de México.

Ola Toivonen, delantero de Suecia.

Posibles alineaciones