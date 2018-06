Juan Carlos Osorio: ''Me llevo muchas lecciones de este partido''

Con las plegarias en el cielo y en Kazán, México sufrió, y a pesar de sufrir una dura goleada ante Suecia, el “Tri” logró clasificarse a la ronda de Octavos de Final gracias a una milagrosa victoria de Corea del Sur sobre los actuales campeones del mundo, Alemania.

Tras el partido de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio atendió a los medios en la conferencia de prensa y se le notó muy calmado haciendo mucho énfasis en lo difícil que es jugar ante un equipo como Suecia así como en las carencias que tiene el equipo mexicano en el juego aéreo. “No me sorprendió la actuación de Suecia, respeto como juegan y como sacan ventaja de su estatura cuando se trata del juego aéreo pero no comparto su ideología de juego. En lo personal, no me llamo la atención ningún jugador en particular pero de lo que si estoy seguro es que no me gusto como defendimos en todo el partido” dijo el Director Técnico de México.

Osorioestá dolido con la derrota, pero recalcó que su equipo tuvo que derrotar a Alemania y Corea del Sur en los primeros dos partidos para lograr los seis puntos.

En cuanto al once inicial, cabe recalcar que esta fue la primera vez en toda la Era Osorio al mando de la selección que se usó una misma una alineación titular en dos partidos seguidos. “Repetí la alineación porque creí que eso funcionaría tal como venía haciéndolo los partidos anteriores. Desafortunadamente no fue así y me llevo muchas lecciones de este partido”. De señalar la buena autocrítica del técnico nacional.

Antes de concluir la rueda de prensa, Juan Carlos Osorio mencionó que está contento contento con los defensores Jesús Gallardo y Edson Álvarez quienes demostraron mucha madurez a pesar de jugar su primer mundial. “Volveremos a revisar el partido, les diremos nuestros pensamientos a los jugadores y trabajaremos en eso. Lo que puedo garantizar es que el estilo de juego de nuestro siguiente rival será muy distinto al de Suecia y no tenemos tiempo para lamentarnos”.

El siguiente enfrentamiento para la escuadra nacional será el próximo 2 de Julio en donde México tratará de lograr la hazaña y avanzar al quinto partido en un mundial por primera vez en su historia.