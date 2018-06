Andrés Guardado: “Vamos a realizar lo posible por hacer historia”

Google Plus

La posibilidad de tener un primer Mundial al sumar todos los puntos en la fase de grupos se esfumó con la derrota en el último juego ante Suecia, por lo que el Tricolor se tuvo que resignar con el segundo puesto del sector F.

Ante ello, uno de los capitanes de la selección azteca, confirmó que el próximo partido será uno de los más importantes de sus vidas: “Qué se puede decir o qué mayor motivación se puede dar que estar ante el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón del mundo. Obviamente de forma interna nos hemos dicho entre nosotros que es el escenario perfecto. En plan de burla de cómo se nos juzga a veces decimos que así nadie va a tener pretextos de que si lo conseguimos es porque hicimos muy bien las cosas”.

Andrés Guardado admitió que deben de tomar con calma lo acontecido en la fase previa, en el que derrotaron a Alemania, pero fueron goleados por Suecia: “Un día somos los mejores y otros los peores; estamos tranquilos porque pasamos en el grupo más difícil del Mundial. No estamos contentos porque no acabamos líderes, ya que lo teníamos en la mano. Que sea justo o injusto no le doy importancia porque es más de lo mismo”.

Asimismo, reconoció que el descalabro llegó en un momento oportuno para realizar un respectivo análisis: "Se aprende más de las derrotas que de las victorias. Nos dio una gran lección. Sufrimos mucho ante ese tipo de rivales".

El mediocampista señaló que ha llegado el momento de cambiar la historia de los Mundiales: “No se le había ganado a Alemania en un Mundial y lo conseguimos. Vamos a hacer lo posible por hacer historia, la estadística no juega; no se nos pasa por la cabeza que sea última oportunidad para nosotros, nos motiva el hecho de que sea Brasil, que podamos llegar al quinto partido. Estamos en unos octavos, pasando un grupo muy difícil. Está en nuestras manos, en un gran escenario para que se dé más valor”.

Por último, indicó que deberán de tener cuidado con el astro brasileño: “A Neymar le gusta mucho tirarse y exagerar las faltas. Es su estilo de juego, todos lo conocemos. Ahora es el turno del VAR, y los árbitros tienen que ponerle un alto”, finalizó Andrés Guardado.