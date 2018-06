Yairo Moreno: "Lo primero es estar al cien"

Google Plus

León disputó un encuentro amistoso de pretemporada de cara al Apertura 2018 con algunas novedades, entre las más destacadas fue la participación del nuevo refuerzo Esmeralda, Yairo Moreno, que recibió sus primeros minutos como jugador de 'La Fiera' después de su pequeña lesión que lo tuvo entrenando distinto al plantel.

Estas fueron sus reacciones luego del encuentro: "Quiero darle gracias a Dios por estar de nuevo con el grupo, por sentirme bien y con mis compañeros, es lo que hoy quería y se pudo dar. Creo que tenemos un gran equipo, se viene trabajando bien, a lo que el profe quiere y creo que podemos hacer una buena participación".

En cuanto a la adaptación al equipo, Moreno reconoció que: "Me han arropado bien (Mejía y Mosquera), son unas grandes personas, todos me han arropado y me han hecho sentir muy bien, espero seguir así".

"Soy un jugador al que le gusta encarar siempre, gambetear, hacer goles y también asistencias, eso es lo que tengo para León", mencionó sobre lo que le puede aportar a León en el siguiente torneo.

El joven colombiano también habló de su lesión (fatiga muscular) y su estado físico para competir: "Ahora sigo recuperándome, la parte física debo seguir mejorándola y la idea es poco a poco irme metiendo con el grupo. La idea es estar al cien, es lo que quiero para no tener más dificultades".

Yairo Moreno se perderá dos partidos más de preparación y no hará el viaje con el equipo a la gira en Estados Unidos; sus razones: "Lo primero es recuperarme bien, podría meterme y volverme a lesionar, es lo que quiero primero, recuperarme para estar al cien que es lo más importante para mí", finalizó.