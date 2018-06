Abraham González, con ilusión de retomar su mejor nivel

Lobos BUAP continúa con su preparación de cara al torneo Apertura 2018 y tras haber trabajado durante varios días el tema físico en playa, comienzan a apuntalar la parte futbolística desde el Universitario BUAP.

Abraham González, refuerzo español que se incorpora al cuadro licántropo para la siguiente temporada, atendió a los medios de comunicación y explicó los motivos que lo convencieron a llegar a la Jauría.

“El principal motivo fue la presencia de Paco Palencia, me llamó, ya había trabajado con él, me gusta mucho cómo trabaja, la idea que tiene del fútbol, me apetecía mucho volver a trabajar con él y en cuanto salió la oportunidad, no lo dudé”.

Consciente y autocrítico de que no llega tras tener su mejor temporada procedente de Pumas, Abraham confía en poder retomar su máximo nivel y aportar al conjunto que comanda Francisco Palencia.

“Vengo con la ilusión de hacer las cosas bien, de recuperar mi nivel, que en el último torneo entre lesiones y otras circunstancias fue muy difícil y sacar al equipo de abajo porque se lo merece. Si el equipo entrena bien y se adapta a las ideas de Paco, no creo que habrá problema”.

Además, González explicó cuáles son las bases con las que el equipo trabaja día a día para llegar de la mejor manera al torneo Apertura 2018.

“Tenemos que confiar en nosotros, como individuos, como grupo, somos un equipo y si estamos juntos va a ser muy difícil que cualquier equipo nos gane, esa es la principal idea, confiar en nosotros, es la idea que tiene Paco, jugar bien al fútbol y que se busque la victoria sobre todo”.

Finalmente, el ex de Barcelona destacó la competencia interna que existe en el plantel universitario.

“Hay un grupo muy completo, hay dos jugadores en cada posición que pueden competir muy bien, y al equipo lo he visto muy dispuesto a captar las ideas de Paco, a querer aprender y eso es muy positivo“, sentenció.