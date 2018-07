Nuevo triunfo azulcrema en pretemporada

Google Plus

Segundo juego de preparación por parte de las Águilas del América, esta vez con un nuevo triunfo ahora dando cuenta del cuadro de Santos con marcador de 3-0, en duelo celebrado en tierras estadounidenses con buena asistencia por parte de la afición azulcrema.

Con un 4-2-3-1 en su formación táctica, teniendo ya a Miguel Herrera en el banquillo, luego de su participación como comentarista en Rusia 2018, arrancó el juego ante el actual Campeón el futbol mexicano.

Prácticamente en el primer tiempo se definió todo. A pesar de que Santos mostró sus mejores armas de arranque, los azulcremas lucieron con avance más considerable en lo físico, mientras que los laguneros experimentaban a sabiendas de que arrancaban su pretemporada.

Al 14’ llegó el primer gol del encuentro, luego de la marcación de tiro penal, mismo que el propio Jéremy Ménez definió sin problema ante Jonathan Orozco para el 1-0 en el marcador.

Hasta el 25’ llegó la primera de peligro por parte de los Guerreros, luego de que Emanuel Aguilera se confiara de más en una pelota que se iba por línea de meta pero Djaniny Tavares se avivó, le quitó el esférico y cuando quiso disparar, no sucedió nada de peligro.

Tan solo segundos después llegó la oportunidad azulcrema, nuevamente con Ménez que recibió pase filtrado y ante la salida de Orozco punteó el balón pero el mismo no iba con dirección a puerta y terminó en córner.

Antes del descanso, exactamente al 45’ vino el segundo de la noche, luego de un disparo de Andrés Ibargüen que Orozco atajó, pero en el rebote estuvo atento Henry Martín para el 2-0.

El arranque del complemento se prolongó, y es que en un muy poco sentido común del árbitro, el partido no podía iniciar hasta que Miguel Herrera no estuviera presente en el banquillo, dado que el estratega había sido expulsado por el central al finalizar la primera parte, situación que el ‘Piojo’ denotaba de no estar enterado.

El tanto que finiquitó el cotejo fue por parte de Cecilio Domínguez al 47’ que tras una buena recuperación de Martín en línea de fondo, sacó centro y Domínguez con un penal en movimiento puso el 3-0.

Silbatazo final y así prosigue la pretemporada azulcrema con vísperas al Apertura 2018 donde América nuevamente tiene la obligación de ser protagonista y de buscar hacerse del título del certamen.