Jorge Sánchez: “Vengo a ganar títulos“

Con todos los refuerzos trabajando a tope, el Club América continúa con su pretemporada para llegar de la mejor manera de cara al torneo Apertura 2018. Jorge Sánchez, lateral que llegó procedente de Santos Laguna, no pudo ocultar su emoción por defender los colores de las Águilas.

“Estoy muy contento por esta gran oportunidad que se me está presentando, es una responsabilidad muy grande estar en club tan grande como lo es América pero estoy muy motivado para dar mi mejor versión“, dijo el joven defensor mexicano en entrevista para las redes oficiales del club.

Asimismo, el ahora camisa ‘3‘ del cuadro de Coapa, contó cómo se dio su llegada al conjunto americanista mientras disputaba el Torneo Esperanzas de Toulon con la Selección Nacional Sub-21.

“Terminando un partido en Toulon, recibo una llamada en la que me avisan que América estaba interesado y que ya era parte del club, estaba muy emocionado, al principio no me la creía pero gracias a Dios ya estoy acá“.

En cuanto a sus objetivos con las Águilas, Jorge fue tajante al señalar que buscará conseguir campeonatos con el equipo, al igual que afianzarse como el mejor lateral del país.

“Mi meta es ser campeón con América, dar lo mejor de mí en cada partido y en cada entrenamiento, vengo a ganar títulos y a dar mi mejor versión para poder ser el mejor lateral derecho de todo México“.

Finalmente, Sánchez mandó un mensaje a la afición azulcrema: “Sé que es una afición que exige al máximo, yo vengo a dar lo mejor, estoy dispuesto a darlo y dejarlo todo en la cancha“.