Pablo González, por la titularidad con la Franja

Si el Puebla algo ha adolecido históricamente es de ser un semillero de talentos que nutran al primer equipo. Sin embargo, en los más recientes torneos, nombres como el de Pablo González han venido a poblar la lista de jugadores canteranos para el primer equipo que se encuentran identificados con la institución.

“Estoy muy contento de seguir en el equipo, es algo que me llena de orgullo. También, el que me tomen en cuenta es algo que me llena de alegría, pero a la vez sé que debo responder con buenos resultados. Agradezco mucho la confianza del cuerpo técnico”, comentó el jugador de casi veintiséis años de edad desde el campamento del equipo.

El centrocampista que debutara ya hace seis años en Liga MX, se mostró contento por el regreso del escudo tradicional del equipo al que representa.

“Yo soy de aquí, de Puebla. He llevado al equipo desde mi niñez, entonces estoy muy contento de que hayan regresado el escudo. Es algo que le da identidad al equipo y para mí es un orgullo poder representar a este equipo, a estos colores. Siempre que me toca hacerlo, lo quiero hacer de la mejor manera”, agregó.

Además, González Díaz refrendó su compromiso y se estableció el objetivo de ser inicialista en el esquema de Enrique Meza.

"Yo quiero ganarme la titularidad dentro del equipo. Sé que no es algo fácil, pero peleando y entrenando todos los días al cien porciento lo puedo conseguir; ese es mi objetivo”, sentenció.

Finalmente, estableció que una vez terminada la fase de trabajo físico de la pretemporada, buscarán llegar en ritmo futbolístico para el debut en el Estadio Azteca contra ‘La Maquina’.

“Vienen los partidos amistosos para poder refrendar lo que hemos estado haciendo y vamos a dar lo mejor de nosotros para obtener un buen resultado ante Cruz Azul”, concluyó.