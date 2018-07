Daniel Arreola apunta a lo más alto con la Franja

Google Plus

Este sábado, el Club Puebla se impuso 2-1 a Tampico Madero en partido de preparación y posteriormente, el experimentado defensor mexicano, Daniel Arreola, externó cómo se ha sentido a su llegada a la Angelópolis.

“Me han recibido muy bien, tenemos ganas de dar resultados en la cancha“.

El ex de Atlas destacó la mentalidad que existe en el seno camotero y confía en que darán de qué hablar de cara al torneo Apertura 2018.

“Es un buen club y es un buen escenario para resaltar los dos, tanto el club como el jugador, es una buena oportunidad, vengo a trabajar y cuando uno hace bien las cosas sobresale en cualquier lado y esta no será la excepción, somos gente joven que quiere destacar y hay una gran posibilidad, tenemos todo por ganar y nada por perder“.

Asimismo, Arreola destacó el trabajo que ha venido haciendo la Franja desde la llegada de Enrique Meza al banquillo.

“La temporada pasada todos volteamos a ver al Puebla, hicieron grandes partidos, se quedaron al borde de calificar y eso te habla de que se está trabajando bien“.

Finalmente, Daniel dejó en claro que Puebla está para grandes cosas y el equipo así se encuentra mentalizado, en poder destacar partido a partido para poder ilusionarse con una Liguilla.

“Vamos muy bien, no me gusta dar porcentajes pero el equipo va bien, no sé si habrá más incorporaciones pero ojalá sea lo más pronto posible para que se adapten al equipo y en lo personal, veo al equipo enfocado y con hambre de querer sobresalir y lograr calificar a una liguilla, el equipo y la afición se lo merecen, esperamos que este semestre sea el bueno“, sentenció.