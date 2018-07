México pierde ante Brasil 2-0

Google Plus

Termina el juego, Brasil vence 2-0 a México y termina el sueño para el tricolor

90' México intenta buscar el gol de la honra pero Brasil se protege con todo

89' Roberto Firmino aprovecha un rebote en el área para liquidar el juego

88' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Brasil!

83' Cambio de Brasil, se va Coutinho, entra Roberto Firmino

81' México trata de hacer daño por las bandas pero Brasil marca todas las líneas

77' Cambio de Brasil, sale Paulinho, entra Fernandinho

76' Suena el México México en el Kazan Stadium

74' El partido fue perdiendo mucha intensidad debido a los 'shows' de Neymar y compañía

70' Brasil comienza a quemar el tiempo con la búsqueda de faltas

67' Brasil se quedó cerca del segundo pero el disparo se fue desvíado

63' Gran disparo de William que detiene Guillermo Ochoa

61' Disparo de Carlos Vela que detiene y manda al tiro de esquina

55' ¡Francisco Guillermo Ochoa! gran atajada del portero mexicano

52' Neymar aprovechó un pase filtrado en el área para poner el 1-0

51' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Brasil!

48' ¡Memo Ochoa! tapa el disparo de Phillipe Coutinho

45' Cambio de México sale Rafael Márquez, entra Miguel Layún

45' Termina el primer tiempo, Brasil y México están 0-0

41' Falta y amarilla para Brasil, Filipe Luis es amonestado por derribar a Carlos Vela

38' Falta a favor de Brasil, Neymar es derribado por Edson Álvarez quien es amonestado

33' México mantiene el control del balón a pesar de la presión que genera en cada jugada.

31' Edson Álvarez no se achica ante los regates de Neymar, Salcedo cubre todos los ataques de William

28' Disparo potente de Carlos Vela que se va desvíado, México trata de frenar la velocidad carioca

26' Brasil comienza a ganar confianza en cada jugada de contragolpe

23' Neymar generó sorpresa en el área mexicana con sus grandes habilidades

21' Vela y Lozano han mostrado un nivel supremo ante la zaga

17' Brasil y México compiten todos los balones, pero el dominio comienza a ser Azteca

12' Gran cierre de Salcedo que evita el centro de Brasil, tiro de esquina para Brasil

10' Brasil intenta contrarestar el ataque pero se ven superados por la presión mexicana

7' México comienza a dominar el juego mientras en la tribuna se escuchan diversos olés

6' Falta a favor de Brasil, derribaron a Neymar

4' Brasil quiere jugar de forma dinámica, pero la zaga defensiva está cumpliendo con su trabajo

3' México inicia el partido con mucha intensidad

1' ¡Arranca el juego en Kazán!

México: Ochoa; Álvarez, Salcedo, Ayala, Gallardo; Márquez, Herrera, Guardado; Vela, Lozano y Hernández.

Brasil: Becker; Fagner, Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho, Coutinho; William, G. Jesús y Neymar.

VAVEL México confirma las alineaciones del partido.

El escenario testigo del encuentro en el que México podría hacer historia será el Samara Arena, ubicado aproximadamente a 1000 km de la capital rusa y que cuenta con una capacidad para 45,000 aficionados, que en su mayoría serán mexicanos.

A pesar de que no ha logrado estallar y mostrarnos su mejor nivel, el astro del Paris St. Germain está lleno de calidad y en cualquier momento podrá demostrarlo.

Brasil vs México en vivo

Es por ello que la defensa mexicana, que no contará con Héctor Moreno, deberá estar concentrada en cada segundo.

La defensiva mexicana se ha mostrado endeble en sus últimos encuentros, inclusive antes de iniciada la Copa del Mundo, es por ello que Guillermo Ochoa, el arquero con más atajadas en el torneo, será clave en este encuentro, al igual que cuatro años atrás, el mexicano podrá deleitarnos con algún lance de fantasía.

La Selección Mexicana dejó ir entre sus manos la posibilidad ser líder de su grupo y de esta manera evitar a la potencia que representa Brasil. Trascender ha sido una de las palabras más utilizadas por esta generación de futbolistas nacionales y si aspiran a ello, deben pasar por encima de cualquier selección.

La selección Brasileña se apoderó del grupo E con 2 victorias y un empate y llega a la fase de octavos como uno de los favoritos levantar el título de campeón, con un equipo repleto de estrellas y tras 16 años de no lograrlo.

A pesar de haber sufrido una dura derrota ante Suecia, el Seleccionado Mexicano se encuentra instalado en los octavos de final de la justa mundialista; su rival, un viejo conocido.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido México vs Brasil en vivo, correspondiente a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 del Grupo F. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Samara Arena a partir de las 09:00 horas.