Matías Catalán: "El equipo va agarrando confianza"

Al finalizar el partido de presentación del Atlético de San Luis contra los Pumas de la UNAM, platicamos con Matías Catalán, quien se dijo contento con lo que ha hecho el equipo potosino durante la pretemporada:

"El equipo va agarrando confianza, estos partidos sirven para sumar y que el técnico vea como está el equipo, la verdad vamos agarrando la idea del técnico para llegar de la mejor manera al torneo, tranquilos, estamos bien y pues fue un resultado a favor y ante nuestra gente, hay que seguir metiéndole".

En lo personal, el jugador argentino dijo sentirse de la mejor manera, esperando tener una gran campaña en el torneo de Apertura 2018 que está por comenzar:

"Me siento muy bien, por suerte la pretemporada me hizo bien, me estoy acoplando a la idea de juego que quiere el técnico y también mis compañeros".

Respecto al nuevo uniforme, Catalán enfatizó en que fueron de su agrado, causando un poco de sorpresa el tercer uniforme en color rosa:

"Muy bonita, creo que es parecida a la que teníamos, obvio cambia un poco el formato pero es linda, los colores también son lindos, las 3 camisetas, medio rara la rosa pero también hay que acoplarse".

La afición llenó prácticamente el estadio, situación que los motiva para comprometerse aún más para poderles dar grandes alegrías: "Sabemos que ellos están al cien con nostros, confían mucho en que vamos a dar un buen torneo y se lo queremos demostrar dentro de la cancha".