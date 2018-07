Felipe Rodríguez: "El objetivo principal es el ascenso, no hay otro"

Google Plus

Por primera vez desde su llegada a San Luis Potosí, Felipe Rodríguez tuvo acercamiento con los medios de comunicación, hablando de sus objetivos con su nuevo equipo, señalando que lo único que pasa por su mente es el ascenso:

"Todos tenemos la misma intención, creo que el objetivo principal es el ascenso, no hay otro objetivo, no es calificar, no es ser campeones, es el ascenso, es lo que nos planteamos y bueno, es la idea que tenemos".

El nuevo arquero del Atlético de San Luis afirmó que son un grupo bastante completo, lo que sin lugar a dudas les permitirá pelear por el torneo de Liga y la Copa MX:

"Al final de cuentas sabemos que es futbol, hay que disfrutarlo día con día, el día del partido; todo eso es una responsabilidad buena y también porque creo que tenemos un muy buen equio, una buena competencia y creo que también nos da para pelear dos torneos más allá de que el objetivo sea ascender, también la Copa la podemos pelear".

Felipe fue cuestionado sobre la forma de trabajar de Alfonso Sosa, del cual inmediatamente afirmó que es un gran técnico que sabe trabajar todos los aspectos de un equipo:

"El Profe es de bastante experiencia, con un manejo de grupo muy bueno y un trabajo muy bueno, creo que es una combinación bastante buena, también hay que demostrarlo, más allá de lo que hemos venido haciendo en la pretemporada hay que demostrarlo en la primera fecha y arrancar bien, es una parte fundamental del torneo".

Felipe Rodríguez en ningún momento ha dudado de la capacidad de él y sus compañeros, por lo que está seguro que en base a resultados podrá demostrar todo lo anteriormente mencionado:

"Se tiene todo, falta hacerlo, falta demostrarlo, creo que puedes tener un buen equipo pero hay que demostrarlo, no te basta con tener nombres, no basta con tener un buen trabajo durante de la semana, hay que plasmarlo cada ocho días dentro de la cancha y ganar; va a ser un equipo bien equilibrado, que pueda atacar".