Alejandro Duarte apunta a la titularidad con la Jauría

Pese a tener pocos días desde su llegada a tierras poblanas, el arquero peruano Alejandro Duarte, aseguró sentirse listo para defender el arco de Lobos BUAP, destacando el buen recibimiento que ha tenido por parte de sus compañeros.

“Estoy muy contento de estar acá, es un paso importante en mi carrera, todos me han recibido de la mejor manera, eso facilita las cosas en los primeros días, no me va a costar mucho adaptarme al equipo y a la gente, ya que los mexicanos son muy parecidos a los peruanos así que en realidad estos días han sido muy buenos”.

Consciente que tendrá que luchar por la titularidad en el arco universitario con Antonio Rodríguez y Francisco Canales, Duarte afirmó que trabaja día con día para poder llenarle el ojo a Francisco Palencia para poder ser el arquero titular de la Jauría.

“Ningún jugador en el mundo firma un contrato siendo titular o suplente, eso es algo que te tienes que ganar en el día a día, yo trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para poder demostrar que estoy listo para aportar al equipo pero al final la decisión es del entrenador y yo tengo que aceptarla, lo único en que pienso es venir todos los días y esforzarme al cien por ciento para demostrar que estoy preparado porque quiero ser titular“.

Finalmente, Alejandro destacó la actitud y disposición del plantel hacia el cuerpo técnico, resaltando el buen trabajo que se realiza en cada entrenamiento.

“Me ha gustado mucho la actitud que tiene el equipo, es un equipo muy humilde y que acata las órdenes del técnico, creo que eso es algo muy importante, que todos están dispuestos a escuchar órdenes y ejecutarlas de la mejor manera, creo que practicamos un muy buen futbol que esperamos poder traducirlo en resultados“, finalizó.

El próximo sábado, Lobos BUAP recibirá a Celaya en punto de las 16:00 horas en duelo de preparación, mismo que tendrá acceso libre para la afición universitaria.