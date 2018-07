Colin Kazim-Richards: “Estoy muy emocionado de estar en Lobos“

Google Plus

El Club Lobos BUAP presentó este viernes al delantero turco Colin Kazim-Richards, quien procedente del Corinthians de Brasil, reforzará la delantera de la Jauría de cara al torneo Apertura 2018.

En conferencia de prensa, Kazim externó su sentir por arribar al futbol mexicano: “Me encantó la idea porque siempre tuve una conexión con el pueblo mexicano, he venido a México de vacaciones, me encanta su cultura y cuando hubo el interés de Lobos lo consulté con mi esposa y ahora estoy muy emocionado de estar aquí.”

Asimismo, Colin resaltó la buena comunicación que ha tenido con el entrenador universitario, Francisco Palencia.

“En el primer momento empezó a hablar inglés, eso fue muy importante porque tenía mucho tiempo sin estar con un entrenador que me hablara en inglés; me encantó su mentalidad, la estrategia para el juego y me va a ayudar también fuera de la cancha para aprender español porque estoy en su país y es muy importante”.

Además, el atacante de 31 años de edad afirmó sentirse más que listo para poner su granito de arena y aportar al cuadro de la BUAP.

“Me siento casi al cien por ciento, claro que un jugador llega a su tope jugando partidos, tengo la mentalidad lista, estoy aquí para ayudar al grupo y listo para llevar a Lobos al próximo nivel”.

En cuanto a los objetivos a nivel personal y grupal, Kazim señaló: “El objetivo es muy claro, ganar el máximo de partidos posibles y ser mejor de lo que fui, con mi llegada y la de otros jugadores se está mostrando que Lobos quiere llegar a otro nivel, me siento listo para esto”.

Finalmente, mandó un mensaje a la afición universitaria: “Gracias por su apoyo, antes que nada, yo soy un jugador de equipo voy a jugar por Lobos, fui muy bien recibido por todos los jugadores, el staff; soy un peleador siempre he sido así y con eso pueden contar todos los aficionados”.