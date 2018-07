Atlas presenta a sus refuerzos del Apertura 2018

Google Plus

A unos días que de comienzo la temporada de la Liga MX con el debut de los Rojinegros del Atlas en casa ante Querétaro. Este martes por la tarde en las instalaciones del conjunto tapatío, las ocho nuevas incorporaciones dieron sus primeras declaraciones y quieren que este torneo el equipo pueda trascender para aspirar mínimo a calificar a la liguilla.

Quién tomó la palabra en primera instancia fue el atacante Octavio Rivero, que fue el primer refuerzo que llegó al equipo desde el extranjero. "Vengo muy ilusionado de poder hacer las cosas bien con el equipo y goles, que es lo que me toca hacer a mí. La Liga MX es muy buena y espero poder adaptarme lo más pronto posible", el atacante se siente en óptimas condiciones para debutar este viernes en casa.

Fue turno después de Lorenzo Reyes, contención chileno que arriba a los rojinegros tras un paso importante por el futbol de su país y una aventura europea. "Se me presentó la oportunidad de salir de mi país y no dude porque Atlas es un equipo muy importante acá en México. No tenemos ninguna otra mentalidad que salir campeones y ya pensamos en el juego ante Querétaro, porque debemos ir partido a partido", mencionó el centrocampista.

El refuerzo estelar de los Zorros para este torneo se trata de Ricky Álvarez, medio creativo que regresa al futbol latinoamericano después de siete años de carrera en la Serie A de Italia. "Esta es una nueva oportunidad para mí, ya que viene creciendo la Liga MX mucho y el interés que tuvo Atlas en mí fue lo que me motivo aún más. Tengo mucho compromiso y responsabilidad para poder rendir de buena forma en la cancha", de entrada, el camiseta 11 recalcó que no estará disponible para la jornada 1 porque sigue en su adaptación física.

Entonces fue turno para Andrés Andrade, extremo por izquierda que estará viviendo su cuarta experiencia en un equipo de la Liga MX. "Estoy sorprendido por la gran hinchada que siempre han tenido en este equipo y siempre que vine a jugar acá como visitante, esto pesaba. Con la trayectoria que tengo en México debo tomar la batuta de líder para que ayude al equipo a ganar cosas importantes", el volante colombiano buscará resolver las dudas que hubo en la posición de extremo por izquierda.

Quien viene a aportar esa dosis de experiencia al equipo es el guardameta Édgar Hernández que ya cuenta con una trayectoria en el balompié mexicano. "Estoy muy contento y agradecido de esta oportunidad que me da Atlas. Aquí hay grandes porteros jóvenes como Pepe o Jonathan, y me he quedado sorprendido del nivel que hay en los otros canteranos. Vengo a poner mi granito de arena que tengo, por tantos años que vengo jugando", Hernández peleará por un puesto en el XI titular con el joven José Hernández.

Otra de las piezas que se suma del mercado interno es el estadounidense Omar González, que vendrá a suplir las bajas que hubo en la defensa central. "Queremos ir partido a partido para ir sumando puntos que nos vayan acercando al objetivo central que es campeonar. Debemos confiar en cada uno de nosotros para que el equipo juegue a lo que quiere el Profe y todos nos adaptemos de la mejor forma", dijo el defensor.

También llegó a reforzar en el área de la defensa el lateral por izquierda Heriberto Olvera que tendrá una dura competencia por la titularidad con el canterano Cristian Calderón. "Para mí, es el reto más importante en mi carrera. Porque llegó a uno de los equipos más importantes del país. Atlas representa muchas cosas y estaré luchando de manera muy sana para que pueda aportar lo que pueda en el equipo", mencionó el zurdo.

Para terminar, el atacante Alejandro Díaz que viene del Club América, cerró la conferencia de prensa en las instalaciones de La Madriguera. "Estoy motivado y debo trabajar al doble para poderme ganar un lugar en el equipo, por la competencia que hay en mi puesto. Ahorita he jugado tanto en la posición de centro delantero y también pegado a la banda, pero me estoy sintiendo bien en las dos posiciones", sentenció el salido de Coapa.