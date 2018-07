José Cardozo: "La gente tiene derecho a exigirnos"

Este lunes, en conferencia de prensa celebrada en Verde Valle, José Saturnino Cardozo, director técnico de Chivas, habló ante los medios de comunicación luego del entrenamiento de este lunes y compartió sus opiniones de cara a lo que será su debut en el Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX.

Para el 'Principe Guaraní' la gira por los Estados Unidos fue satisfactoria y positiva, ya que le permitió conocer a fondo a todos los elementos del plantel de Chivas y el cómo los podrá adecuar en su sistema táctico de cara a los partidos de Liga, Copa y Mundial de Clubes en este semestre:

“A mí me gustó mucho ver a todos los jugadores del plantel, son ambiciosos, técnicamente dotados, de mucha calidad, el equipo tiene que buscar el equilibrio, primero mantener el cero en la portería y de tres cuartos de cancha para adelante ser un equipo dinámico, alegre, que ataque siempre; en Pretemporada recibimos pocos goles y me gustó la rebeldía en la cancha cuando nos vimos abajo en el marcador”.

Cardozo fue claro y puntualizó que Chivas no buscará otro refuerzo para este torneo:

“Es un plantel joven que le gusta competir día a día, estamos casi completos en todas las posiciones, es preferible darle continuidad a los jóvenes de la cantera, que seguramente tendrán oportunidad, no tenemos en mente incorporar a alguien más porque no vemos a alguien mejor de lo que tenemos, me parece que vamos a pelear contra cualquier equipo, son jugadores ganadores y van a defender a muerte los colores de Chivas”.

Aunque sabe que el hueco que dejó Matías Almeyda será muy difícil de llenar, Cardozo pidió el apoyo de la afición ya que argumentó que trabajarán diariamente para satisfacer sus expectativas:

“Sabemos que el equipo lleva 2 torneos sin calificar y la responsabilidad es de todos, por eso el compromiso es muy grande, tenemos que tratar de ser un equipo muy competitivo desde este duelo contra Xolos, la gente espera mucho de nosotros y somos conscientes de lo que tenemos que darles cada semana, estoy convencido de lo que hicimos y de lo que tenemos para hacer un buen torneo y calificar; la gente tiene todo su derecho de exigirnos, de que se ganen todos los partido de local, en eso insistiremos mucho porque a veces ahí se define el pase a la Liguilla, vamos a ser muy fuertes en casa, que todos los equipos que vengan al Estadio Akron sientan la presión de estar aquí, que el equipo traslade eso a la afición, ser un equipo mucho más compacto y difícil, que cuando entremos al campo seamos muy fuertes de superar”.

Por último, recalcó que la gente verá a un Chivas agresivo, con hambre de triunfo y juego espectacular:

“Fui delantero, me gusta que el equipo vaya hacia adelante, además somos un equipo grande y somos Chivas, vamos a atacar, pero primero hay que ser ordenado en todas las líneas, si no tengo la pelota no puedo tener el control del juego y ser ofensivo, vamos a insistir en tener dinámica y con goles, me encanta que cuando vayamos al frente pongamos mucha gente en territorio del rival, tenemos que siempre proponer y hacerle daño al rival primero”.

“Tenemos que insistir en la repetición, no quiero goles por casualidad, sino por trabajo porque se repite, estamos trabajando y convenciendo, tenemos a Zaldívar, Chuy, Pulido, somos un equipo que trabaja fuerte y que puede estar muy fino al ataque, tenemos que transmitirle a la gente de la cancha hacia afuera, no al revés, primero hay que vean lo que hacemos en el campo para que de ahí de ilusionen”.