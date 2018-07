Manuel Lapuente: “Hay que tener paciencia“

En conferencia de prensa, Manuel Lapuente, Director Deportivo de Lobos BUAP, externó su opinión con respecto al trabajo que ha venido realizando el equipo universitario al mando de Francisco Palencia. Además, confirmó que aún faltan por llegar dos refuerzos más al plantel de la BUAP.

“El equipo ha mejorado mucho, el trabajo ha sido muy bueno, muy sustancioso sobre todo, cada jugador lo ha hecho bien en su puesto. Estamos tranquilos, faltan dos jugadores que ya están por traerse y eso nos va a dar mucha más firmeza en el equipo”.

Por otro lado, Lapuente fue claro al señalar que más allá que no habrá descenso durante el próximo año futbolístico, la gran meta para el cuadro poblano será no terminar en los últimos puestos de la calificación.

“Tenemos que ir mejorando, aunque no haya descenso, no podemos quedar en último lugar, si nuestro objetivo es permanecer en la primera división, tenemos que empezar por eso, no nos importa si hay o no descenso, vamos a pelear como si lo hubiera”.

Asimismo, consciente que hubo una gran cantidad de altas y bajas en el equipo, el directivo universitario pidió paciencia pues considera que con el paso del tiempo, los resultados y el funcionamiento irán mejorando.

“El trabajo ha sido muy bueno, ha habido muchos cambios porque él (Palencia) quería conocer a todos y la única forma de hacerlo es por medio de partidos, estamos cada vez mejor, lo que se plantea es no terminar como último lugar de la tabla, es un equipo prácticamente nuevo y obviamente hay que tener paciencia“.

Finalmente, el ex entrenador de la Selección Mexicana se dio tiempo para hablar de la participación del combinado nacional en la Copa del Mundo celebrada en Rusia, misma que calificó como “mediana“ al tiempo que externó su desaprobación por la posible continuidad de Juan Carlos Osorio como estratega, al tiempo que dio “visto bueno“ a Matías Almeyda o Miguel Herrera para tomar dicho cargo.