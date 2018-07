Jesús Martínez: "Seguiremos jugando en el Estadio León"

Google Plus

La sentencia se dictaminó y fue difundida, la parte demandante se expresó, sin embargo todo es tranquilidad en León dadas las palabras de Jesús Martínez Murguía respecto al tema del Estadio León. El presidente del equipo aseguró que se mantendrán jugando en dicho inmueble a pesar de todas las versiones que han circulado sobre una inminente entrega.

"A mí no me ha llegado ninguna notificación de parte de nadie, hemos tenido comunicación con el gobierno y no ha llegado notificación al club, nosotros tenemos un contrato hasta el 2022 y vamos a seguir jugando en esta casa. Tenemos el sueño del nuevo estadio, la siguiente semana estaremos en junta con siete empresas de las mejores del mundo en temas arquitectónicos", declaró.

Dejando en claro que, en caso de complicarse el asunto, hay plan B para que el conjunto de los Esmeraldas se mantenga jugando, finalmente 'el Presi' manifestó que las mismas autoridades le han asegurado su permanencia en el también llamado Nou Camp.

"Tenemos asegurado por parte de las autoridades que seguiremos jugando, mi mente está en hacer una buena temporada y competir, estamos pensando en un nuevo estado. Esta ciudad lo que genera, empresarialmente es muy importante y merecemos un nuevo estadio, ojalá que con el esfuerzo de todos podamos darle ese sueño", citó.