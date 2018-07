La Monarquía tiene un objetivo claro, ser campeones

Google Plus

La mañana de este jueves, previo al arranque del Apertura 2018, el 'Comandante' Roberto Hernández habló con los medios para dar su punto de vista de lo que espera del torneo y la jornada.

Sobre el torneo, el estratega afirmó que ya que han logrado grandes cosas con Monarcas, desde la salvación hasta estar peleando finales, pero que ya no se pueden conformar solo con eso, por lo que ahora deberán aspirar a ser campeones.

“Es un objetivo muy claro que tenemos, hemos avanzado y tenemos claro que no debemos conformarnos con la Liguilla, eso es algo obligado ya para nosotros, necesitamos un título (...) Ser campeón, suena lejos, pero necesitamos pensar así y el trabajo y la tendencia nos lleva a eso”

Sin embargo, aún con la disposición del técnico, la pretemporada no fue del todo buena para Monarcas ante lo que Hernández también se mostró optimista, pues afirma que les sirvió para ensayar el torneo.

“Me interesan los resultados, sea del partido que sea, pero si le puse más atención al funcionamiento, esta será la competencia real y seguramente mis jugadores saldrán con todo por los tres puntos, con mayor dinamismo”

Sobre la salida de Ruidíaz del plantel, el técnico michoacano afirmó que es un duro golpe, pero que se debe de comenzar a trabajar ya sin pensar en el delantero, pues considera que así como ha pasado en otras ocasiones, la institución y los jugadores que se quedan sabrán apoyar al plantel, en este caso con Ferreira y Ávila.

"Cuando se fue el fantasma la gente se enojó, nos preguntamos ¿Ahora quién?, Llegó Claudinho, llegó Alex, llegó gente muy muy importante, ahora sé que a Irvel y Ferreira les va a ir bien"

Hacía ya varios torneos que Monarcas no arrancaba con plantel completo, pues los pases de sus jugadores llegaban en fechas posteriores al debut, en esta ocasión Roberto Hernández constató que todos lo jugadores pueden ser elegibles, sin embargo, no contarán con la presencia de Mario Osuna, quien sufrió una lesión y no podrá jugar.

“Sí, está apto (Ferrería) y con ganas de demostrar sus condiciones, hace mucho no teníamos un equipo que arrancará desde la Jornada 1. Los refuerzos en general se nos cumplieron con los deseos que teníamos, vienen a sumar, tienen la idea clara de lo que tienen que hacer (...) Nos hace falta Osuna, no lo pudimos recuperar para la fecha 1, pero ya estamos trabajando en ello"

Sobre Toluca, Roberto cree que es un equipo muy regular, por lo que será muy difícil enfrentarlo, el club "choricero" representa una dura prueba para saber a lo que aspira un Monarcas que todavía no se considera a punto.

"Difícil, es un rival complicado (Toluca), pero también nosotros hemos hecho buenos partidos allá, hemos sumado puntos, así que iremos con esa misma ambición de querer los puntos, el triunfo y demostrar de que estamos hechos (...) Creo que nos falta, venimos de un trabajo fuerte, vamos con la máxima intensión de hacer un buen partido, estos primeros partidos te ayudan o te afectan al final del torneo. El rival en turno ha mantenido su base, tienen una idea clara, un conjunto sólido”

Por último, el 'Comandante' no dejó pasar la oportunidad para mandar un afectuoso saludo para uno de los ídolos de la afición michoacana Carlos 'Eterno' Morales, quien el día de ayer colgó los botines.

"Siempre fue muy entregado, muy profesional, sólo tengo palabras de agradecimiento para una persona y un futbolista como él, dio mucho por el club y por el Futbol Mexicano, sería bueno que Monarcas le hiciera un homenaje, no me toca a mí esa decisión, creo que para todos sumaría y la afición lo tomaría de buena manera”

Así el técnico de la 'Monarquía' se prepara para un torneo lleno de exigencias, desde la tribuna hasta en el terreno de juego; esperando alcanzar la marca de Boy y la 'Tota' con más liguillas consecutivas, al mismo tiempo que intenta algo que sólo un hombre ha logrado, bordar otra estrella en el escudo canario.