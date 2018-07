Tigres vs León en vivo online en jornada 1 Liga MX

Google Plus

En unos momentos compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres vs León en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL México.

El último encuentro entre ambos conjuntos fue en la cancha del Universitario en donde los locales le propinaron una goleada de 4-1 a los del Bajío. En esa noche no le salió nada bien la estrategia a los del “Chavo” Díaz.

La sede del encuentro será el Estadio Universitario, de mucha tradición en el futbol mexicano y que pesa bastante para los equipos visitantes. El inmueble tiene capacidad para 42 mil aficionados.

En la semana en rueda de prensa, hablaron Claudio González y Yairo Moreno los cuales reconocen que llegan en su mejor momento para enfrentar este reto llamado Club León en su carrera: "Me han arropado bien (Mejía y Mosquera), son unas grandes personas, todos me han arropado y me han hecho sentir muy bien, espero seguir así", externó el nuevo elemento de los felinos.

Ricardo Ferretti se encuentra ante un nuevo reto al frente de los felinos este fin de semana ante León. La misión para el nuevo estratega es seguir con la buena racha y volverse a coronar a final de semestre.

Atentos a: Mauro Boselli. El argentino se convierte en el elemento a seguir por parte de la “Fiera” ya que por su capacidad de liderazgo es capaz de mover las piezas en el plantel del Bajío convirtiéndolo en un referente.

Atentos a: André-Pierre Gignac. El delantero francés es la máxima referencia de los regios en el ataque, su calidad está comprobada y esta campaña quiere regresar a las mieles del triunfo aportando grandes anotaciones.

El último partido amistoso que tuvieron los Esmeraldas fue el sábado pasado ante Herediano, a puerta cerrada, mismo en que salieron avante con marcador de 2-0.

León, por su parte, arriba con plantilla renovada a este inicio de torneo. Casi diez bajas y más de la decena de altas presentó el cuadro dirigido por Gustavo Díaz, que ya no contará con elementos como Landon Donovan para este semestre.

Los errores se pagan y eso lo saben muy bien en un club como Tigres el cual le apuesta fuerte a la inversión en cada torneo. Es por eso que renovaron su plantilla con el regreso de Guido Pizarro a la institución.

El cuadro de Tigres llega con la encomienda de supera lo acontecido el anterior torneo para eso es obligatorio para los regios poder calificar a la siguiente fase del torneo, el cual está por comenzar.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la transmisión del partido Tigres vs León en vivo, correspondiente a la 1ª jornada del Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 21:00 horas.