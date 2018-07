Diego Alonso: "No tenemos excusa, lo entendemos como una oportunidad para crecer"

Google Plus

Terminó la preparación de Rayados y es momento de debutar dentro del torneo de Apertura 2018. Este viernes, antes de emprender el viaje a tierras hidalguenses, Diego Alonso ofreció rueda de prensa donde habló sobre el cómo ve a su equipo para medirse ante los ‘Tuzos’ del Pachuca, en el inicio de una nueva era y otra campaña más en el futbol mexicano.

“Con respecto a los futbolistas que no están, lo tomo como una oportunidad para otros jugadores que puedan demostrar su valía, que puedan hacer ver que son capaces de competir y ayudar al equipo. Para mí es un desafío también, buscar la mejor forma para ganar con elementos que me toca tener. No tenemos excusa, lo entendemos como una oportunidad para crecer y sacar el mejor equipo, el más competitivo posible”.

Alonso expresó su sentir de poder debutar en Liga con Monterrey, precisamente enfrentando a su ex equipo: “Es atípico el haber salido del club y que la primera fecha toque jugar contra Pachuca y allá. No lo esperaba tan pronto y lógicamente que tiene un sabor especial. Va a ser un partido como todos los que vamos a tener en la Liga, de mucho desgaste, de intensidad. Es un equipo que está bien trabajo, nos van a poner la vara muy alta”.

Mucho se ha hablado sobre la ausencia de Rogelio Funes Mori y el timonel regiomontano aprovechó para hablar en específico sobre su situación actual: “Ya ha entrenado a la par del grupo, ha tenido algunas molestias musculares, producto de la inactividad previa, que le han impedido participar todo el tiempo. Hemos preferido cuidarlo para no aseverar una lesión muscular, no hacer un daño. No tiene nada que ver con la operación que él tiene”.

Finalmente Alonso anunció una incorporación más a su cuerpo técnico, un viejo conocido del club albiazul, Carlos Barra quién fuera auxiliar técnico de Víctor Manuel Vucetich en la época dorada del conjunto norteño y alguna ocasión ya estratega del equipo. Diego habló del porqué de su llegada.

“Nosotros cuando tuvimos las primeras reuniones con la institución, teníamos la inquietud de tener a gente institucional trabajando junto a nosotros. Buscamos durante un tiempo tener a alguien que fuera de la casa, que conociera la plaza, el club y hemos decidido incorporar a Carlos Barra. Estamos muy contentos que sea parte de nuestro proceso”.