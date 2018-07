Potros debuta derrotando al campeón

Potros UAEM: H. Estrada; R. Ferreira, A. Nieves, R. Bronzatti (C), O. Rincón; A. Bello (A. Ochoa, min. 68), E. Solís (S. Ceballos, min. 62), A. Echavarría, C. Jerónimo; A. López y H. Arrigo (O. Guerrero, min. 80). DT: Héctor Eugui.

Cafetaleros: L. Ojeda; F. Araujo, F. Vázquez, O. Ortiz, R. González; J. Altamira (C. Marín, min. 37), D. de la Torre (D. Diellos, min. 59), D. Guerra, O. Sánchez; C. Bermúdez (C); y M. Ortiz (C. Haro, min. 80). DT: Irving Rubirosa.

MARCADOR: 1-0, min. 12, H. Arrigo. 2-0, min. 53, O. Ortiz (AUT). 3-0, min. 76, A. López. 3-1, min. 82, D. Diellos.

ÁRBITRO: Luis Chávez. F. Araujo (min. 35), O. Ortiz (min. 65).

INCIDENCIAS: Jornada 1 del torneo Apertura 2018 del Ascenso Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Alberto Córdova: 1,154 espectadores.