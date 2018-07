Juan Pablo Vigón: "Estoy seguro que tendré una revancha"

Tras debutar con empate ante Querétaro, los Rojinegros salieron a hablar un tanto molestos por la forma en que se dio el resultado. Tal fue el caso de Juan Pablo Vigón que dejó ir el gol del gane pero ya esta pensando en cómo mejorar para que puedan conseguir su primera victoria.

"Me voy con un mal sabor de boca porque el equipo tuvo muchas opciones de gol y no la supimos concretar. Yo tuve el penal y no lo pude aprovechar, pero ahora tengo que trabajar para corregir este mal momento y en un tiempo cercano tener una revancha", Juan Pablo Vigón no salió satisfecho de su actuación en el Jalisco ya que no pudo regalarle tres puntos a su afición y equipo.

"Es obvio que la afición abuchee, ellos querían ganar"

Luego de este mal momento que pasó en sus últimos minutos dentro de la cancha y al salir del campo, la afición de Atlas lo abucheó tras tener esa clara opción que no supo aprovechar. El capitán respeto el accionar de la afición y aclarar que desde este momento ya piensa en el siguiente partido para que puedan obtener la primera victoria del torneo.

Aunado al tema del yerro en la pena máxima, el camiseta "7" habló de cómo lo recibieron en el vestidor sus compañeros. "La verdad somos una familia y me dieron ellos un respaldo. Se que con la responsabilidad que tengo al ser el capitán debe de ser vital para que salga adelante de esta falla que tuve", se demuestra entonces que el conjunto rojinegro esta en un buen momento anímico en el comienzo del torneo.

"Somos profesionales y voy a salir de esto"

Para terminar, Vigón habló de cómo ve a su técnico Gerardo Espinoza con la puesta tácica, porque se observó un equipo que tiene idea de a lo que sabe jugar. "Podemos llegar a hacer grandes cosas en este torneo, pero hay que meter las oportunidades que se nos presenten. Vamos a pelear por estar ahí en la liguilla que es nuestro primer objetivo de este campeonato", finalizó el mediocampista.