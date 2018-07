José Cardozo: "Perdimos con justa razón"

Para Chivas, sigue siendo un suplicio ir a jugar a Tijuana y esta noche en el Estadio Caliente no fue la excepción. Xolos venció (2-1) al cuadro de Guadalajara y al término del juego dio el técnico su resumen del encuentro. Siendo muy autocritíco en cuanto al funcionamiento del equipo, sabe Cardozo que el partido que dieron en su debut quedó mucho a deber.

"A nadie nunca le gusta perder. Pero en este caso creo que somos justos perdedores porque nunca entramos en el juego y no ejecutamos lo que veniamos trabajando en el terreno de juego. No quiero poner escusas, pero nos costó adaptarnos a las condiciones de la cancha; porque la posesión de la pelota que es algo que priorisamos no lo pudimos hacer hoy", se notó bastante crítico José Cardozo de su equipo y reconoció que no dieron una buena exhibición

"Nunca nos pudimos adaptar a la cancha"

Esta racha negativa que tiene Chivas en sus visitas al Estadio Caliente ahora se extiende a siete años consecutivos sin poder sacar tres puntos. Cardozo sabía de este dato, pero no cree que haya jugado un papel fundamental en esta derrota. Sino que ellos buscaron dar un mejor juego de lo que se vio en la cancha para al menos haber rescatado un punto.

Jugó un papel fundamental en el partido la pelota parada, ya que fue por este medio que Xolos marcó los goles que les dieron del tirunfo. Acerca de estas jugadas que no pudieron parar, declaró esto el estratega: "En un futbol tan parejo como hoy en día, nosotros no podemos dar tantas ventajas al rival para que nos marquen de esta forma. Hay que trabajar para que los errores que cometimos esta noche no los repitamos", mencionó.

"Arrancar así nos duele"

Más allá de la derrota que tuvo hoy el cuadro de Guadalajara, lo que más le preocupó al técnico guaraní fue que las opciones de gol que se crean de manera colectiva fueron muy pocas, destacando obvimanete el gol. Es por eso que el trabajo de la semana, se enfocará en mejorar en lo colectivo y buscar ganar ante Cruz Azul el próximo domingo en el Estadio Akron.