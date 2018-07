Guía VAVEL Apertura 2018: Necaxa

Nuevo torneo, nuevo Necaxa. Los rojiblancos cerraron filas para debutar el próximo domingo en Aguascalientes ante el América. Los hidrocálidos presentan una renovación en el banquillo, con la salida de Ignacio Ambriz y la llegada de Marcelo Michel Leaño, quien en este Apertura 2018 tratará de de devolverle protagonismo al club.

Los 'Electricistas' llegan más que motivados, ya que hace unos días derrotaron a Monterrey en la SuperCopa MX; lo que significa que el primer objetivo bajo la gestión de Marcelo ya se cumplió. Ahora, en este semestre, se han planeado avanzar a la 'Fiesta Grande', y de ahí, pensar en el título, algo que luce complicado, especialmente después de las bajas sufridas. Además de que otras instituciones realizaron una fuerte inversión para el armado de su plantilla.

Michel Leaño ya tiene la primera tarea difícil de cumplir: agradar a la afición, la cual sigue disgustada por los movimientos realizados en el Draft pasado; a esto hay que agregarle que no se ha clasificado a la Liguilla desde hace año y medio. La mayor prueba del malestar está en la venta de abonados, la cual dejó mucho que desear.

Más allá del funcionamiento, que, por momentos, fue bastante bueno, está claro que los Rayos deben mejorar la actuación que tuvieron en el Clausura 2018 de la Liga MX, en el que fueron onceavos de la tabla general con 22 puntos y se quedaron muy cerca de avanzar a la siguiente ronda; la clave será tener mayor regularidad. Asimismo, buscarán el bicampeonato de la Copa MX.

Altas para el Apertura 2018

Hugo González | El arquero mexicano de 27 años llega procedente de Monterrey gracias a la misma negociación que llevó a Marcelo Barovero al club regiomontano. Buscará hacerse del puesto titular a costa de Yosgart Gutiérrez. Sabe lo que es defender el arco de equipos mediáticos como América y Rayados, por lo que un equipo con menos reflectores quizá le permita explotar sus capacidades.

(Foto: Club Necaxa)

Carlos Peña | La incorporación del 'Gullit' fue de las más criticadas, debido a la forma en la que salió de su anterior club, Cruz Azul, que decidió rescindir su contrato por indisciplinas relacionadas a su problema de alcoholismo. El mediocampista mexicano pasó por un período de rehabilitación y a sus 28 años intentará volver a mostrar la gran calidad que alguna vez desplegó con León.

(Foto: Club Necaxa)

Brian Fernández | Delantero argentino de 23 años que llega luego de destacar en el club chileno Unión La Calera, donde anotó 11 goles en 12 encuentros. Es habilidoso con el balón, no espera la pelota en el área, sino que le gusta participar en el juego y así como anota, sabe habilitar a sus compañeros. Se espera que sea el referente en ataque para los Rayos.

(Foto: Club Necaxa)

Facundo Castro | Se trata de un jugador uruguayo de 23 años que tendrá su primer experiencia fuera del club donde debutó. Se define a sí mismo como un futbolista versátil, pero que destaca más por las bandas, lo que lo convierte en el llamado a ser el reemplazo de Roberto Alvarado, la joya nacional que se llevó Cruz Azul en el más reciente régimen de transferencias.

(Foto: Club Necaxa)

Leobardo López | Se trata de un viejo conocido de la Primera División mexicana. Brilló como defensa central con Pachuca entre el 2006 y 2012, para luego pasar por Monterrey y Veracruz antes de llegar en el 2017 al Celaya en el Ascenso MX. A sus 34 años, buscará volver a ser líder en la zaga de un equipo del máximo circuito.

(Foto: Club Necaxa)

Giovani Hernández | El mediocampista de 25 años llega procedente de Zacatepec, al igual que el D.T. Michel Leaño, por lo que se espera que, además de una fácil adaptación al Necaxa, sume un número de minutos cercano al del semestre anterior en el Ascenso MX, donde jugó en 15 ocasiones, todas ellas como titular y anotó tres goles.

(Foto: Club Necaxa)

Carlos Villanueva | Al igual que Giovani Hernández, este lateral derecho de 24 años surgió de las fuerzas básicas de Chivas y es de la entera confianza de Leaño, pues jugó el último año con Zacatepec, donde disputó 10 encuentros entre Ascenso MX y Copa MX. Buscará competir con Brayan Beckeles por la titularidad.

(Foto: Club Necaxa)

José Medina | Se trata de otro defensa mexicano que llega de la liga de plata, de 27 años y 166 cm de altura, cuenta con un largo historial jugando para los Alebrijes de Oaxaca. El certamen anterior disputó 17 partidos entre Ascenso MX y Copa MX y anotó un gol, también alineó en la Final de Ascenso, que su equipo perdió ante Cafetaleros.

(Foto: Club Necaxa)

Luis Donaldo Hernández | El defensa central fue la primera incorporación en ser anunciada por el club Necaxa; deja a los Cafetaleros de Tapachula, luego de proclamarse campeones del Clausura 2018 y ganarle la mal llamada final de Ascenso a Alebrijes de Oaxaca. Con apenas 20 años cumplidos, será una de las opciones del estratega rojiblanco para sumar minutos de la regla 20/11.

(Foto: Club Necaxa)

Sebastián Córdova | El mediocampista de 21 años, originario de Aguascalientes, llega a préstamo del América, donde se ha formado desde la categoría Sub-15, y es una de las apuestas jóvenes más interesantes de los Rayos. Recientemente fue parte de los titulares que se quedaron con el Subcampeonato del Torneo Esperanzas de Toulon; también fue convocado para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, pero antes de acudir a la concentración se dio el lujo de marcar el gol del título para Necaxa en la Supercopa MX 2018 ante Monterrey.

(Foto: Club Necaxa)

Ricardo Marín | Al igual que Córdova, ha llevado el proceso desde Sub-15 y en los últimos dos semestres se ha caracterizado por una buena cuota goleadora con el equipo Sub-20 del América: ocho goles en el Apertura 2017 y nueve en el Clausura 2018, número que lo avalan para alzar la mano si jugadores como Brian Fernández, Riaño o Barragán no dan resultados. Con apenas 20 años, es también un posible contribuyente a la regla 20/11.

(Foto: Club Necaxa)

Alejandro Mayorga | Luego de la salida de Miguel Ponce y Jairo González, los rojiblancos se quedaron sin opciones naturales para la lateral izquierda, por lo que además de habilitar a Luis Felipe Gallegos en la posición, concretaron la llegada del joven de 21 años, quien tendrá su primer experiencia fuera de Chivas, escuadra con la que disputó tres jornadas del Clausura 2018 en el primer equipo.

(Foto: Club Necaxa)

Pedro Campos | Con esta incorporación, los 'Electricistas' siguen la tendencia de traer chilenos de selecciones juveniles para pulirlos y luego hacerlos explotar con el primer equipo, de la misma forma en que hiciera con Víctor Dávila, Marcelo Allende y ahora con el 'Chispa', un joven extremo de 18 años que tal y como su apodo sugiere, es explosivo por las bandas.

(Foto: Club Necaxa)

Bajas para el Apertura 2018

Marcelo Barovero | Sin duda, la salida más sensible de los Rayos para el próximo certamen es la del arquero argentino. En el par de años en el que estuvo, ‘Trapito’ se convirtió en el jugador más determinante del equipo; sus grandes actuaciones bajo el arco ayudaron a que se mantuvieran en el máximo circuito. Ahora, jugará con Rayados de Monterrey.

Aarón Fernández | El experimentado arquero mexicano llegó hace un año a la institución rojiblanca, pero no logró disputar muchos partidos, y los que jugó fueron en la competencia copera. Ante el gran nivel de Barovero, peleó con Yosgart Gutiérrez por ser el portero suplente. De momento, se encuentra sin club.

Miguel Ponce | Luego de dos semestres, terminó su préstamo y regresó al conjunto de Chivas. Con los hidrocálidos, el lateral mexicano retomó su mejor nivel; fue uno de los elementos inamovibles de ‘Nacho’ Ambriz.

Jairo González | Para el lateral izquierdo, la temporada 2017 – 2018 fue bastante difícil, puesto que, por una lesión, no tuvo actividad. Al no entrar en planes de Marcelo Leaño, salió cedido a la escuadra de Lobos BUAP.

Mario de Luna | Después de varios años defendiendo la camiseta necaxista, en los que se destacó por su constancia en cuanto a nivel y compromiso, retornará, al igual que el ‘Pocho’, al equipo de ‘Verde Valle’. Cabe recordar que era de los pocos futbolistas que se mantenían en la institución luego de ascender a Primera División.

Igor Lichnovsky | Desde que llegó, el zaguero chileno se convirtió en titular indiscutible; en el último año, junto a Barovero, fue el que más partidos disputó. Su calidad y regularidad a su corta edad hicieron que Cruz Azul lo contratara.

Diego Hernández | El joven mexicano no tuvo participación con el primer equipo; solamente vio acción en la categoría Sub-20. Con el objetivo de tener minutos, jugará con Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Ascenso.

Bryan Colula | Tras dos certámenes, el canterano americanista no tuvo mucha actividad, debido al gran nivel en el que Brayan Beckeles se encuentra. También finalizó su préstamo; volverá a jugar en la 'División de Plata', ahora con Alebrijes.

Xavier Báez | A diferencias de torneos anteriores, el contención mexicano no fue regular en el once inicial, sobre todo por la destacada participación que tuvieron Dieter Villalpando y Rubén González. No fue tomado en cuenta, y hasta ahora, no tiene equipo.

Roberto Alvarado | El juvenil mexicano fue uno de los mejores elementos necaxistas en el Clausura 2018. Su gran calidad también quedó demostrada en el torneo Esperanzas de Toulon. Tratará de consolidarse con la 'Máquina Celeste' del Cruz Azul.

Gerson Torres | El volante costarricense tampoco logró tener la regularidad deseada; principalmente tuvo minutos en la competencia copera. En la recta final del semestre, se lesionó. Volverá a jugar con el Club Herediano de su país.

Gustavo Culma | El extremo colombiano pintaba para ser un elemento importante después de varias bajas que había tenido Necaxa, no obstante, no pudo demostrar toda su calidad pese a que se convirtió en un cambio recurrente en las últimas jornadas.

Bryan de Jesús | El joven delantero ecuatoriano llegó con buen cartel tras haber sido sublíder de goleo de la Primera División de su país, sin embargo, reportó tarde y no logró adaptarse, por lo que, prácticamente, no tuvo oportunidades en Liga. Rescindió contrato y está en busca de un nuevo club.

Carlos González | Durante el último año, el atacante paraguayo se convirtió en el referente ofensivo de Necaxa; más allá de los goles, fue pieza clave en el esquema de juego de Ignacio Ambriz. En el último certamen estuvo dentro de los mejores cinco anotadores de la competencia. Vestirá la camiseta de Pumas.

Jugador a seguir en el Apertura 2018

Sin duda, ante la salida de elementos titulares y de peso del plantel, Víctor Dávila figura para ser el jugador más importante del cuadro rojiblanco. Tomará la responsabilidad de la creación del gol, ya sea anotando o asistiendo. En el torneo pasado, jugó 16 partidos y marcó en cuatro ocasiones, pero participó en más goles que los que anotó. Su desequilibrio al frente, así como su velocidad y técnica individual, fue importante para vencer a las defensas rivales.

La tarea no será sencilla, el atacante chileno comandará a un equipo joven, con un técnico que le brindará la confianza de ser el encargado de la zona de creación. Será vital su andar y acompañamiento con los también chilenos Matías Fernández, Marcelo Allende y Pedro Campos, o del propio Sebastián Córdova, Facundo Castro y Brian Fernández. El conjunto rojiblanco será vertiginoso y rápido al frente.

Analizando al estratega

Será Marcelo Michel Leaño el Director Técnico más joven en dirigir en la Primera División. Tras no renovarle el contrato a Ignacio Ambriz, Necaxa optó por contratar al timonel mexicano, quien ha estado al frente de Zacatepec, Coras FC y Venados FC.

A su llegada, Marcelo declaró que tratará de que los rojiblancos vuelvan ser protagonistas: "Tiene que volver a ser un equipo de época, y para ello tiene que campeonar". Para buscar cumplir dicho objetivo, decidió conformar un plante con muchos jóvenes.

(Foto: María Luisa Chagoya | VAVEL México)

Las formaciones más utilizadas por Michel Leaño en sus clubes son 1-4-4-2 y 1-4-3-3. Asimismo, él mismo mencionó lo que pueden esperar de sus Rayos: "Queremos tener siempre la pelota, buscar atacar con inteligencia, además de ser agresivos y dinámicos".

Por lo visto en pretemporada, la posible alineación necaxista sería con Hugo González en la portería; Luis Gallegos, Ventura Alvarado, Leobardo López y Brayan Beckeles en la defensa; Rubén González, Dieter Villalpando y Matías Fernández conformarían un trivote en la media cancha; mientras que el tridente ofensivo estaría compuesto por Facundo Castro, Víctor Dávila y Brian Fernández.