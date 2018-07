Previa Necaxa - América: 'Rayos' y 'Águilas' salen a escena

Google Plus

La primera jornada del certamen Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX culminará la noche de este domingo en el 'Coloso de la Colonia Héroes' de Aguascalientes, inmueble en el que el conjunto de Necaxa recibirá la visita de la escuadra de América.

Rayos renovados

En el Clausura 2018, los 'Electricistas' no lograron cumplir todos sus objetivos; en Liga, por tercera ocasión consecutiva, se quedaron a un par de puntos de entrar a la Liguilla. No obstante, se proclamaron campeones de Copa, tras derrotar a Toluca. Además, hace una semana se quedaron con la SuperCopa MX al vencer a Monterrey.

Para este nuevo torneo, presentan muchos cambios; el principal es la llegada de Marcelo Michel Leaño al banquillo, el cual dejó Ignacio Ambriz. Asimismo, presentan bajas fuertes como las de Marcelo Barovero, Roberto Alvarado y Carlos González, las cuales tratarán de cubrir con las llegadas de Hugo González, Facundo Castro y Brian Fernández. Pese a los bastantes movimientos, los necaxistas se han planteado acceder a la 'Fiesta Grande'.

Por el título

Por historia y plantilla, las 'Águilas' se quedaron cortas en el primer semestre del año. En la Primera División fueron eliminados por Santos Laguna en Semifinales, mientras que Toronto los derrotó en la misma instancia, pero en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Los azulcremas tienen claro que deben mejorar no solo sus resultados, sino también su accionar futbolístico, el cual no dejó contento a muchos de sus aficionados. Continuarán siendo dirigidos por Miguel Herrera, quien decidió no hacer tantos cambios en su equipo.

Hombres a seguir

Víctor Dávila | En la campaña pasada, el joven chileno fue una de las gratas revelaciones del cuadro rojiblanco, ya que demostró su gran calidad técnica, la cual le ayudó a hacerse presente con anotaciones y asistencias. Tratará de convertirse en el referente ofensivo.

Roger Martínez | Para el delantero colombiano, la temporada anterior con el Villarreal de España no fue nada buena, sin embargo, llega al al futbol mexicano para recuperar su nivel y así convertirse en el hombre gol del equipo de Coapa.