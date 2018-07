Andrés Iniestra: Futuro de la Universidad

Google Plus

Mucha llegadas de futbolistas internacionales hubieron durante este verano para el Club Universidad, pero una que es de mencionar es el arribo del joven mediocampista mexicano, Andrés Iniestra.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, jugó con la Sub20 de los Pumas antes de ser prestado a los Venados de Mérida en el 2017. En el equipo del sureste de México, el volante hizo su debut ante Mineros de Zacatecas, el viernes 21 de Julio de ese año. Fue titular por dos temporadas consecutivas completas pero desafortunadamente, nunca logró darle la vuelta al equipo. Primero, en el Apertura 2017 jugó 15 partidos y 1342 minutos, con un promedio de 89,5 minutos por encuentro y habiendo anotado 2 tantos. Luego, en el Clausura 2018, disputó 14 encuentros, 1259 minutos, no anotó ningún gol y fue expulsado en una ocasión. Iniestra fue anunciado como el primer refuerzo de la Universidad para el Apertura 2018 ya que el préstamo con Venados finalizó cuando el equipo no clasificó a la Liguilla, y no fue renovado.

Con 1.75 de estatura y 80 kilogramos de peso, Andrés, de 22 años, hizo su debut en primera división con los Pumas en la jornada uno ante Veracruz, donde entró de cambio al minuto 69' por Martín Rodríguez y se mostró muy participativo. ''Fue un día inolvidable'' declaró el medio mexicano tras la victoria de Pumas en el Estadio Pirata Fuente el pasado viernes 20 de julio.

Su debut causo revuelo en las redes sociales debido al parentezco de su nombre y posición con el del ex-jugador del Barcelona, Andrés Iniesta, pero lo cierto es que a pesar de su joven edad y corta carrera futbolistica, Iniestra promete mucho y ha mostrado destellos desde que llegó a cantera, de porque podría ser considerado como el siguiente gran mediocampista del equipo auriazul.