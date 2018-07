Tarde de campeón

Google Plus

Santos Laguna resiente un tanto la baja de Carlos Izquierdoz, Néstor Araujo y Djaniny Tavares. Bien lo dijo Siboldi, se viene una etapa nueva y lleva tiempo; hoy el técnico hizo su trabajo, los jugadores dieron su mejor esfuerzo, generaron jugadas, la mayoría dio una actuación entre regular-buena despertando a tiempo para revertir la situación. A este equipo le faltan los refuerzos; ayer se confirmó a Preciado, ecuatoriano para el ataque del que se hablan excelentes cosas, aún faltando dos más, un defensa y un volante, este último sería Pol Fernández que no fue convocado para los partidos de preparación de Godoy Cruz.

Lobos BUAP dejó ir a jugadores interesantes como Escoto, Pedro Aquino, Luis Advíncula y Quiñones, de peso importante y de gran calidad; no se vislumbra una plantilla que pueda llegar a hacer algo importante. Dejaron buena impresión durante el primer tiempo ante el vigente monarca del balompié azteca pues tuvieron para irse al descanso ganando por goleada, aprovechando de manera importante errores del rival y siendo incisivos constantemente. Palencia no tuvo mucho éxito como técnico de Pumas, habrá que esperar como le va en este reto tan complicado en el que su equipo está inmiscuido en el descenso. La desconcentración les costó el no llevarse las tres unidades y sí la derrota.

El gol cayó rápidamente al minuto 8' y por un ex santista, Bryan Rabello que se animó desde afuera del área y Acevedo dejó pasar la pelota displicentemente. Todavía Chirinos y Lainez pudieron acrecentar pero Acevedo atajó de gran forma ambas situaciones. Brian Lozano estrelló con desvío un balón al larguero antes del descanso.

En parte complementaria, se enderezó el barco lagunero. Al minuto de juego, Lozano empató con centro de Orrantia y al 56' nuevamente un charrúa anotó para darle la vuelta al marcador, cortesía de 'Cabecita' Rodríguez. A partir de aquí, todo el manejo fue albiverde, teniendo oportunidades que se erraron o intervino 'Toño' Rodríguez.