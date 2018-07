Fotogalería del Tijuana 2-1 Guadalajara en Liga MX

Google Plus

Al Estadio Caliente también se le conoce como "El Mictlán", que para los mexicas era "el noveno piso del inframundo", el lugar de los muertos. Así ha sido para Chivas el visitar Tijuana, en el inicio de este Apertura 2018 cayeron 2-1 ante Xolos para sumar ocho partidos sin ganar en la frontera, su último triunfo fue en 2011.

La tarde-noche despejada era inmejorable, todo estaba listo para que el nuevo balón rodara sobre el nuevo césped del Caliente, inaugurando una temporada más en el futbol mexicano.

Balón Liga MX

Chivas buscaba generar ataque por su banda izquierda, donde los ofensivos lograban ganar posesión a Omar Mendoza, por lo que Ignacio Rivero tenía que hacer el recorrido hacia su portería.

Ignacio Rivero - Alan Pulido

En su primer partido juntos, Gibrán Lajud estuvo en constante comunicación con el refuerzo central, Julián Velázquez.

Gibrán Lajud - Julián Velázquez

Isaac Brizuela fue de los más participativos por el equipo tapatío, pero no lograron generar peligro real en el marco local, para irse al descanso sin anotaciones.

Isaac Brizuela

El segundo tiempo trajo consigo a las emociones, Xolos intentó desde el comienzo, pero sin fortuna. Jesús Angulo y Juan Lucero se lamentan un fallo del primero.

Jesús Angulo - Juan Lucero

Fue al 53' cuando "El Gato" Lucero abrió el marcador en una jugada a balón parado. Gran noticia para Xolos que su '9' empiece a marcar desde la primera jornada.

Juan Lucero

"No, no, no", decía Érick Torres tras el gol que le invalidaron, justo segundos después del empate de los visitantes.

Erick Torres

¿Una adición a la barrera? Eso parece. Orbelín Pineda se tiró al césped para evitar un disparo raso en el tiro libre.

Chivas Barrera Extraña

Así definió Ignacio Rivero el 2-1 al 74', gol que a la postre le dio el triunfo a los rojinegros.

Ignacio Rivero Gol

Y así lo gritó "Nacho", es su segunda anotación con los canes aztecas, la anterior fue en la ida de los Cuartos de Final del torneo anterior.

Ignacio Rivero festejo

No hay nada mejor que arrancar un torneo con tres puntos, y el Club Tijuana lo sabe. Ahora, encararán una semana de visitas en Liga y Copa.

Diego Rodríguez - Ignacio Rivero - Julián Velázquez

"Somos justos perdedores porque nunca entramos en el juego", palabras de José Cardozo tras su debut en el banquillo chiva.

José Cardozo

Por su parte, Diego Cocca resaltó la "actitud, compromiso, ganas y compañerismo" de sus pupilos. Xolos volverá a la perrera el 5 de agosto, para enfrentar al León por la tercera jornada.