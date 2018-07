José Cardozo: "No puedo obligar a la afición que me quiera"

Apenas inicia la era Cardozo en el conjunto del 'Rebaño Sagrado' y a pesar de la derrota que tuvieron en Tijuana, el equipo empezó a mostrar cosas que pretende el estratega sean la cara en su estilo. Ahora buscarán que puedan dar el mismo juego, pero con resultado positivo en el partido de este fin de semana en donde enfrentarán en su casa al cuadro de Cruz Azul.

"El balance del partido ante Tijuana me quedó con la personalidad que tuvo el equipo en una cancha donde históricamente nos ha costado sacar la victoria. También destacó la jugada del gol que fue muy buena y se asemeja a lo que estuvimos trabajando. No se pudo jugar como nosotros planteamos por la cancha, no quiero que suene excusa; de ahí en más debemos trabajar la pelota parada", José Cardozo a pesar de la derrota que tuvo en su debut, le gustó su equipo.

Hablando también sobre la derrota que tuvo Chivas ante Xolos, uno de los problemas que más se vio fue el de la pelota parada. Cardozo dijo que es un tema de tendencias en donde la concentración es fundamental para que no se den. Para el juego de esta semana ante los 'Cementeros', el estratega menciona que la marca ante la peligrosidad que tiene su rival por el aire será personal y deberán mantener la calma durante los 90 minutos.

Ya entrando en materia de lo que será el partido ante Cruz Azul de este fin de semana, se le cuestionó acerca de la diferencia de plantillas en dinero que hay entre rojiblancos y celestes. "Esto no es de dinero y lo ha demostrado Cruz Azul, lleva 20 años sin ser Campeón y ha gastado una fortuna, esto es de convencimiento y de talento. No me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero. Nunca vi un saco de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso", con esta declaración es palpable que

"Los jugadores están convencidos de esta nueva idea"

Con el antecedente que hay en el futbol mexicano de José Cardozo como un gran delantero en la Liga MX y teniendo tanto talento a su alrededor de jugadores jóvenes. El técnico ve demasiado futuro en ellos, pero aclara que debe tener mucha paciencia con los goleadores. Porque la exigencia en Chivas es lo más fuerte posible y jugadores como José Juan Macías o Jesús Godínez, deben ir poco a poco en su proceso; aunque tienen todo para consagrarse en México lo más pronto posible.

La situación a cambiar para el juego de este sábado vendrá en la media de contención donde Michael Pérez fue expulsado en el primer juego de la temporada. José confirmó que esta trabajando con Carlos Salcido y Fernando Beltrán en esta posición y en lo que queda de la semana definirá quién ocupará este puesto en el mediocampo al lado de Orbelín Pineda.

Para terminar, el guaraní fue cuestionado sobre cómo será su primer partido en el Estadio Akron, pare él en lo personal. Desde una primera instancia Cardozo dijo que no era importante, sino que el equipo esta por encima de cualquiera. "Yo no le puedo decir a la gente que me quiera, pero vamos ir trabajando. Poco a poco quiero que se vayan convenciendo en base a nuestro buen funcionamiento. Sí a mí me critícan esta bien, porque yo afronte este reto; pero lo que más me interesa es que lleguen los resultados en base a un buen juego", sentenció el técnico.