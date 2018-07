Guía VAVEL Apertura 2018: Cruz Azul

Google Plus

¿Cómo ser un buen Cementero? Para empezar debes tener falta de memoria de corto plazo, así es igual que Dori, pues para éste torneo debes olvidar por completo que no calificamos el certamen anterior, que a pesar de estar en la liga más gitana del mundo, Cruz Azul no pudo acceder a la liguilla, se debe olvidar que hubo partidos infumables, sin idea donde había jugadores inamovibles que no estaban a la altura del club, olvidemos todo, borrón y cuenta nueva.

También debes tener un la facultad de reinventar tu afición, de emocionarte cada semestre, aunque normalmente eso sería un trabajo enorme, éste torneo en particular ilusiona enserio, se hizo una planeación congruente, con un director deportivo que se puso a hacer su trabajo desde el minuto uno, con un entrenador metido en el trabajo íntegro del jugador, una plantilla que no le pide nada a los del norte y sobre todo un estadio que le sienta bien al equipo, donde campeonó en más de una ocasión, que hizo temblar a medio Sudamérica en aquella libertadores inolvidable, así que ilusión es lo que sobra éste torneo.

En cuanto a su hinchada paradójicamente después de todo el bullying que recibe el equipo, con todas las burlas que nos hemos qué tenido que tragar, la afición celeste se unificó, me atrevo a decir que hasta incrementó, nos hicieron insensibles al dolor, nos han hecho una masa azul que no teme a nada, que conectados podemos hacer temblar al que nos pongan enfrente. Por lo que hacerte un cruzazulino es sumamente sencillo pues somos muy incluyentes.

Con todo esto ya estás casi listo para ser un cementero, sólo debes estar al tanto del equipo, como partidos importantes, la Jornada 1 contra Puebla en el restreno del Azteca, en la 2 contra las Chivas, en la 14 contra el América y 15 contra los pumas, torneo donde la clasificación tendría que estar asegurada y sin necesidad de llegar al límite, con un estilo de juego bien establecido, estilo que también se debe apreciar en el Torneo de copa que sirve para que tengan minutos jugadores que no vienen jugando tanto, compartimos grupo con Zacatepec y Atlas, obligadísimos a quedar muy arriba en ambas competiciones.

Si cumples con todos estos elementos sin duda ya puedes considerarte un buen cementero, enfúndate con la gloriosa casaca azul, sufre, llora, grita, y a veces sonríe con éste equipo que ilusiona. Si nos ilusionamos cuando dirigía Sergio Bueno o cuando jugaba Edixon Perea por qué no hacerlo con éste trabuco.

Altas para el Apertura 2018

Iván Marcone: Considerado como uno de los mejores mediocampistas de la liga argentina y en sudamérica, el jugador argentino procedente de Lanús llega a la Noria con la encomienda de convertirse en el líder del mediocampo celeste y hacer más fuerte la columna vertebral del equipo. Visión y buen robo de balón son sus principales características.

Elías Hernández: El ‘Patrullero’ por fin dio el salto a un equipo de mayor convocatoria en el futbol mexicano, tras muy buenos años en León. Ya en una etapa madura de su carrera, intentará mantener el buen nivel de las últimas temporadas y ser el jugador que marque la diferencia en el ataque cementero.

Pablo Aguilar: Viejo conocido del fútbol mexicano. El central paraguayo fue uno de los mejores defensores del certamen pasado con los Xolos de Tijuana. Su liderazgo y experiencia darán fortaleza a la zaga celeste. Por su pasado americanista, su llegada no fue bien vista por algún sector de aficionados de la Máquina.

Igor Lichnovsky: Central chileno de 24 años que ya cuenta con experiencia del futbol europeo y de buena campaña con los ‘Rayos’ del Necaxa. Llega para apuntalar la zona defensiva azul. Su anticipación y buen marcaje lo destacan. Tratará de pelear por un puesto en el once inicial del técnico luso Pedro Caixinha.

Roberto Alvarado: El ‘Piojo’, que también procede del Necaxa, es una de las jóvenes promesas del futbol nacional. Con tan solo 19 años de edad, ya logró consolidarse en la primera división. Además de cumplir la regla 20/11, su velocidad, desequilibrio y técnica individual, fueron las razones por las que fue fichado.

Milton Caraglio: El delantero argentino fue traído para convertirse en el hombre gol de Cruz Azul, tras buenas actuaciones en Atlas en el pasado año futbolístico. Ya con experiencia en el futbol mexicano tras su paso en Dorados y Xolos, el artillero de 29 años tiene el mayor reto de su carrera en la Máquina.

Misael Domínguez: Joven jugador de 18 años surgido de ‘Rayados’ de Monterrey. Otro fichaje contratado con el objetivo de cumplir con la regla 20/11, que vuelve a introducirse al futbol mexicano. A pesar de no sumar tantos minutos con la ‘Pandilla’, sobresalió por su velocidad y gambeta cuando tuvo actividad en el campo.

Martín Zúñiga: Delantero mexicano procedente de Alebrijes de Oaxaca, de la división de ascenso. Surgido de las ‘Águilas´ del América, el chiapaneco vuelve a tener la gran oportunidad de estar en un equipo importante de primera división. Se perfila como el tercer delantero del conjunto cementero, detrás de Milton Caraglio y Martín Cauteruccio.

Antonio Sánchez: Joven lateral izquierdo de 19 años, proveniente de Leones Negros de la UDG, en donde tuvo un buen torneo al llegar a la final del Ascenso MX. Competirá con Adrián Aldrete por un puesto en la banda izquierda y llega también a sumar minutos para cumplir con la regla 20/11.

Andrés Rentería: El colombiano fue el último refuerzo en llegar al equipo y por petición especial de Pedro Caixinha, quien ya lo dirigió en su primera etapa en el futbol mexicano con Santos Laguna, en donde terminó siendo campeón. Su carrera no ha podido levantar desde aquel logro y se espera que retome ese nivel que mostró de joven en la Comarca Lagunera.

Bajas para el Apertura 2018

Julián Velázquez: Este zaguero argentino llegó a Cruz Azul para el apertura 2016, no obstante no entró en planes de Caixhinha para esta temporada por lo que se va a préstamo por un año a Tijuana. Sin embargo el mismo jugador declaró como "injusto" dicho traspaso pues él quería continuar en este nuevo proyecto por lo que se fue con un sabor amargo de la capital, pero eso sí, agradecido por la oportunidad de haber defendido la camiseta azul.

Francisco Silva: "El gato" dejó al cuadro capitalino para alistarse en las filas del Independiente de Avellaneda en Argentina equipo con el cual disputará la Copa Libertadores. A pesar de que fue pieza importante, tanto para Paco Jémez como para Caixinha respectivamente, siempre se esperó mucho más de este volante defensivo, siendo el proceso anterior el más discreto para su causa pues solo pudo celebrar 2 anotaciones.

Rosario Cota: Este centro campista mexicano de tan solo 22 años fue el primero en ser baja para la presente temporada, este elemento tuvo muy pocas participaciones durante el torneo y al estar en busca de nuevos retos y más regularidad fue cedido en calidad de préstamo para Pumas durante un año.

Martín Rodríguez: El chileno no entró más en planes del actual plantel y será un elemento más que se unirá a Pumas para encarar la siguiente campaña. Simplemente nunca terminó por adaptarse al equipo y para muchos aficionados como medios de comunicación, quedó a deber pues llegaba con un interesante palmarés. En esta última campaña solo pudo anotar un gol y fue relegado del puesto titular por lo cual se esperaba una pronta salida de La Noria.

Felipe Mora: Mucha controversia causó esta noticia pues Los cementeros se estaban "deshaciendo" de su "hombre gol" quien se integrará con los Pumas igual que los dos mencionados anteriormente. Hay que decir que Mora no terminó por ser el delantero que se necesitaba pues aunque marcó varios tantos sobre todo en su primer torneo, poco a poco se fue apagando, recordando aquel bache sin goles que invadió al equipo durante tantos minutos, es por ello que se negoció dicha salida para poder buscar a alguien más que cargue con ese peso.

Carlos Fierro: Llegó apenas para esta campaña procedente de Chivas donde conquistó 2 Copas MX y 1 título de Liga, como solución o variante ofensiva y aunque el arranque de torneo fue muy bueno por su desequilibrio y sus goles, la chispa se apagó por completo, dejando de ser titular y siendo opción como suplente. Para este torneo fue cedido a Monarcas donde espera retomar ese nivel que lo llevó a coronarse en la perla tapatía, pero ahora tierras purépechas.

Carlos Peña: Luego de un discreto paso por el fútbol de Escocia, "El Gullit" regresó para vestirse de azul como el refuerzo bomba de toda La Liga, no obstante su pésimo desempeño y escándalos extra cancha le han valido el salir del equipo definitivamente, siendo Necaxa su última oportunidad de volver a encontrar ese fútbol que alguna vez lo llevó a estar en selección y ser observado por algunos clubes europeos. Hay muy poco que decir a favor de este mediocampista pues realmente no hizo absolutamente nada en esta escuadra, tal vez más de un aficionado estaría más que contento con dicha noticia.

Hombre a seguir

Elías Hernández es candidato de nosotros por ser el hombre a seguir durante la campaña. Tras varios y consecutivos torneos siendo el mejor asistidor además de ser clave en León con la generación de juego, el peligro por las bandas y demás, por fin se dio su llegada a un club de los denominados "grandes"; si bien tanto Chivas como América lo llegaron a buscar, la transferencia no se dio hasta el día de hoy, siendo una de las apuestas más interesantes que se concretó días antes del régimen de transferencias, todo esto gracias al buen trabajo de Ricardo Peláez.

Elías juega como volante o extremo por derecha, siendo veloz y bastante inteligente con el balón en los pies, los centros son su principal atributo. De igual manera puede cobrar balones parados y rematar desde fuera del área con facilidad, además nos ha demostrado ser acrobático realizando goles de tijera y chilena.

Analizando al estratega

Después del primer semestre al mando del portugués Pedro Caixinha, las expectativas en Cruz Azul son mayores. Llegaron refuerzos y algunos jugadores abandonaron la institución. Se pensaría que los futbolistas que conforman la plantilla celeste tienen características para poder funcionar en el esquema que pretenda el lusitano.

En la pretemporada ha utilizado distintos dibujos, así como futbolistas en diferentes funciones, lo que amplía el abanico de posibilidades para los distintos escenarios que se puedan presentar en el torneo.

Al parecer las formaciones más utilizadas serán el 4-3-3 y el 4-2-3-1 con la ideade un juego más directo. Y en la base de futbolistas estarán: José de Jesús Corona, Julio César Domínguez, Iván Marcone, Edgar Méndez y Milton Caraglio.

Ahora es cuestión del director técnico lograr convertir en un equipo sólido un grupo combinado entre experiencia y juventud.