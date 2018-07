Guía VAVEL Apertura 2018: Pachuca

Pachuca llega al Apertura 2018 con una necesidad enorme de darle la vuelta a una página gris en su historia que se ha prolongado por dos años, cuatro torneos en los que no logran meterse entre los 8 mejores del fútbol mexicano es una situación que genera molestias entre sus aficionados y preocupación dentro del Club. El torneo pasado los Tuzos se conformaron con la novena posición con 23 puntos, solo a uno de su más cercano rival Monarcas que obtuvo 24 y fue octavo; Pachuca dejó escapar la oportunidad de clasificarse a la liguilla perdiendo puntos importantes en el cierre de torneo, que pudieron significar su clasificación; sumando así un fracaso más en los últimos torneos para Pachuca que a pesar de los refuerzos no pudieron concretar un buen equipo y se quedaron en el camino una vez más.

Los constantes fracasos concluyeron con la salida de Diego Alonso como técnico de Pachuca, y la llegada del Español Pako Ayestarán al banquillo blanquiazul, después de mucho tiempo de incertidumbre para conocer al nuevo timonel de los hidalguenses.

En sus primeros juegos de pretemporada el equipo de Ayestarán, sumó dos victorias, ambas contra equipos de ascenso, (Alebrijes y Zacatepec) en ambos juegos no tuvieron mayores complicaciones para llevarse la victoria; mientras que su tercer partido de preparación fue contra un equipo de primera división, los Tuzos se midieron con las Chivas de Cardozo, en un duelo que terminó en empate sin goles.

Sus más recientes encuentros de preparación los llevaron a cabo en Estados Unidos, ahí Pachuca sumó dos derrotas ante América y Tigres, Pachuca concluyó su pretemporada con una victoria ante León.

Con estos resultados llegan Ayestarán y sus Tuzos para el Apertura 2018 donde tienen un solo objetivo, clasificarse entre los 8 mejores y regalarle una alegría a su afición, que tiene tiempo sin disfrutar de ver a su equipo disputando el campeonato, así como trascender en la Copa MX.

Además los Tuzos encararán el próximo torneo con muchas caras nuevas que llegan a resolver los problemas defensivos que hubo en el equipo el torneo pasado y la reincorporación de Víctor Guzmán tras su lesión sumando a los canteranos ayudarán a que esté Pachuca cambie el chip que ha traído durante los últimos dos años y vayan en busca de clasificarse a la liguilla del fútbol mexicano y peleen el campeonato de Liga como tenían tan acostumbrado a su afición en los torneos cortos.

Altas para el Apertura 2018

Stiven Barreiro: Defensa central de excelente corpulencia y juego aéreo, participó como titular en todos los partidos del torneo pasado con los rojinegros, en los cuales anotó en dos ocasiones.

Barreiro llega a la Bella Airosa para cubrir la baja que dejó el defensor Omar González en los Tuzos, curiosamente partiendo al antiguo club del defensor colombiano: Atlas.

Elbis Sousa: el lateral brasileño reforzará la zona baja de los Tuzos tras un año defendiendo los colores del Atlético Zacatepec, equipo en el que destacó como uno de los futbolistas que más minutos sumó durante la última campaña.

Miguel Tapias: el canterano tuzo estuvo dos años con Mineros de Zacatecas, sumando minutos y adquiriendo experiencia; es su momento de demostrar si tiene lo suficiente para tener participación en Liga MX.

David Pérez: Juan David Pérez Benítez, fue anunciado como nuevo jugador del Pachuca a través de las redes sociales oficiales del Club Celaya.

Durante el régimen de transferencias de la liga de plata, el club hidalguense se hizo de los servicios del atacante cafetalero Juan David Pérez proveniente del club del bajío Club Celaya.

El atacante de 27 años de edad, proveniente de Montelíbano, Colombia, debutó en el 2012 en el club Boyacá Chicó, de la Liga Águila de Colombia, equipo con el cual rápidamente destacó por su continua presencia en la portería rival.

Bajas para el Apertura 2018

Keisuke Honda: Aunque el destino del jugador japonés es incierto, Pachuca anunció que el jugador no renovará con los Tuzos, dando formalidad a la salida de Keisuke, rumor que cada vez tomaba más fuerza y a su vez el jugador nipón confirmó su salida con una carta de despedida a través de sus redes sociales y diversas entrevistas donde afirmaba que él ya había decidido firmar por solo un año.

Sin duda será una baja sensible para Pachuca, pues fue el más efectivo en cuanto a ofensiva para el club el torneo pasado, anotando goles, dando asistencias y participando en un gran porcentaje de las jugadas de gol.

Kekuta Manneh: El paso de Manneh por los tuzos fue fugaz, nunca logró adaptarse ni pelear un lugar en el equipo, a pesar de llegar con muchos reflectores el africano logró completar solo 9 minutos jugados en liga y 389 en copa; no fue sorpresa su salida con esos números, pues incluso a mitad de torneo no se tenía recuerdo alguno de su llegada al club, ahora probará suerte en el Fussballclub San Galo de la liga Suiza.

Joaquín Esquivel: el joven defensor mexicano buscará consolidarse en primera división con Lobos BUAP, sin embargo, todo apunta a que tendrá un semestre ajetreado por su participación con selecciones juveniles.

Walter González: Su salida fue un poco sorpresiva, pues su llegada al club no fue fácil, Walter no gozó de muchos minutos durante la campaña y todo parecía indicar que en un segundo torneo con los Tuzos le brindaría mayores minutos al paraguayo, que en esta temporada solo sumó 9 partidos jugados y cero goles; esto no le fue suficiente estadísticas que no le fueron suficientes y Palacios le ganó la partida por lo que Walter fue el sacrificado y probará suerte en los esmeraldas de León.

José Juan Calero: El canterano de los Tuzos, es uno más que su poca actividad este torneo lo orillan a dejar el CLub blanquiazul en busca de mayor oportunidad de juego, el delantero de 19 años no no sumó minutos en liga durante este torneo y ahora con su partida al equipo de León buscará más minutos dentro de la cancha para poder mostrar sus habilidades y mejorarlas.

Omar González: la baja del defensa central estadounidense fue una gran sorpresa para los aficionados, sin embargo debido a su edad y a las constantes lesiones del central en el último torneo, lo hicieron un candidato a salir de Club, sobretodo por la restructuración que los Tuzos necesitaban tras los malos torneos.

Gonzalez ahora es jugador del Atlas de Guadalajara e intentará seguir demostrando porque es de los mejores centrales de la liga en cuanto a juego aéreo y posicionamiento dentro del campo, así como al salir con la pelota controlada.

Jugador a seguir

Mucho se habló de la posida salida de Gutiérrez al extranjero, sin embargo el contención no ha dado más detalles del tema y todo parece indicar que más allá de rumores el jugador continuará en la isntitución.

A pesar de no tener un solo minuto en el Mundial de Rusia, Erick Gutiérrez ha mantenido un gran nivel en los últimos torneos; su manejo del medio campo tuzo será fundamental para el desarrollo del juego de Pako Ayestarán durante el torneo. Motivado además por el nacimiento de su primer hijo, el oriundo de Sinaloa deberá ser clave en el transcurso del semestre.

Analizando al estratega

Pachuca anunció a Pako Ayestarán como DT para el Apertura 2018, el español vuelve a tierras aztecas, en donde ya dirigió a Santos Laguna y Estudiantes Tecos. Aunque es más recordado por hacer mancuerna en la banca con Rafa Benítez, donde debutó como segundo entrenador en el Tenerife, además de acompañarlo en el fantástico Valencia que conquistó La liga y subcampeono la Champions, para después ganarla como inseparable de Benítez en el legendario Liverpool de Gerard y compañía.

Pero de eso fue ya hace más de una década, recientemente declaró: “Para mí es un honor y un verdadero orgullo tener la oportunidad de formar parte de un club con la historia, la afición y la tradición futbolística que tiene el Pachuca. La Liga MX es una de las competiciones más importantes del mundo. Estoy muy feliz de regresar a un país que nos ha recibido siempre muy bien”, palabras que no se salen de lo estipulado, ni bien ni mal solo lo políticamente correcto.

Si bien su pasado es un claroscuro tendríamos que hacer un frío análisis de qué tipo de estratega llega al banco tuzo, es un tipo que gusta de jugar con un 4-2-3-1, y que se considera a sí mismo como:

Un técnico que fundamentalmente cree en el método. El tener una forma de hacer las cosas te da consistencia, la consistencia te genera una cultura de trabajo que es importante porque te da una identidad. El resultado debe llegar fruto de los procesos que tengas instaurados. Creo mucho en el trabajo en equipo y, en cuanto a estilo de juego, me gusta que mi equipo sea proactivo. Los valores a instaurar en el club me parece lo más importante para generar una forma de hacer las cosas.

Siendo un ex preparador físico trata de imprimirle una disciplina al equipo para tener cuidado con los detalles, teniendo las líneas muy juntas para mover al equipo en bloque, gusta de recargar mucho el futbol por los laterales que define como esos jugadores que son capaces de pensar en el juego a nivel colectivo y de asociarse bien, y no solo de ocupar un carril, dar mucha continuidad. En el inicio del juego tienen que pensar como mediocentros. Y luego ser agresivos en ataque cuando se dan las circunstancias, no por sistema.

Para la media cancha quiere un 6 que tenga todo y no se diferencie mucho de los jugadores que tenga por delante de él. Soy partidario de buscar complementos a partir de la similitud, unas sinergias, no quiero un defensivo que solo sea defensivo.

Para la delantera quiere que primero que haga gol. Que juegue de espaldas lo menos posible, que no permita al defensa estar cerca, que se aleje, que ocupe espacios intermedios, que juegue a la espalda, que sea agresivo hacia el área. Y, una vez tenga esto, si se asocia en el juego colectivo, mejor.