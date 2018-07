Fernando Madrigal, feliz de estar en el Atlético de San Luis

Google Plus

La escuadra del Atlético de San Luis fue presentada en un evento privado a los medios de comunicación por Canel´s, principal patrocinador de la escuadra potosina.

El evento comenzó en un reconocido hotel de San Luis Potosí, donde Alberto Marrero, CEO del Atlético de San Luis, comenzó agradeciendo a la empresa potosina por sumarse al proyecto, para que después fueran presentados uno a uno los pupilos de Alfonso Sosa junto al cuerpo técnico.

Al finalizar la presentación pudimos conversar con Fernando Madrigal, quien enfatizó en lo bueno que ha sido el inicio del torneo de Apertura 2018:

"Bastante bien, el equipo viene demostrando un buen ritmo, ya lo demostramos contra Mmineros y lástima que no cayó el gol, eso fue trascendental, veo muy bien al equipo, muy bien a la afición, muy bien al cuerpo técnico, muy bien a la directiva y todos conjuntados en lo msimo, yo creo que vamos hacer un gran trabajo".

Aún no ha tenido el tiempo necesario para conocer San Luis Potosí, estando seguro de estar en una gran ciudad: "No he tenido el gusto de conocer mucho porque estamos enfocados ahorita en el entrenamiento y mucho viaje pero de verdad estoy muy feliz aquí, es una gran ciudad con gente que se ve que quiere mucho, venir acá es una gran oprtunidad, estoy feliz de estar aquí".

Madrigal sabe que al conjunto potosino lo único que le ha hecho falta en el partido de Liga y Copa ha sido la contundencia, situación en la que ya trabajan:

"Básicamente es eso, el equipo se ha venido planteando bien, es un equipo que va a tener mucho orden, que va a proponer bien, el equipo va muy bien, tenemos que tener más confianza a la hora de concretar, a la hora de ya dar el paso final, estoy seguro que el equipo va a estar bien".

A la Jaiba Brava no se le han venido dando los resultados en el primer partido de Liga y Copa, situación que hará este duelo aún más complicado, a lo que Fernando dijo sentirse consciente, además que representa un gran sinodal:

"Tampico en su cancha y con su afición se crece, eso es de saber de todos pero es un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y nosotros con lo que venimos haciendo y ser más contundentes, las que tengamos meterlas y me incluyo totalmente porque tuve una contra Mineros pero creo que lo bonito del futbol es que te da revanchas y el viernes serán dos equipos que a mi gusto van a estar peleando arriba, también para prepararnos y enfrentarnos a lo mejor de la Lliga".