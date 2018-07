Previa Veracruz - Dorados: a mejorar en ánimo en la Copa

Google Plus

La Copa MX vuelve al escenario del Pirata Fuente, cuando la tarde de este miércones los Tiburones Rojos reciban a Dorados de Sinaloa, en un duelo que si bien no genera muchas expectativas, sí podría decantar el rumbo de ambos equipos en el torneo copero.

Veracruz comenzó su participación en la Liga con una derrota en casa ante Pumas por 0-2, lo que ha generado molestia y preocupación en la afición jarocha la cual, pese a saber que no habrá descenso los siguientes dos años, no quieres volver a vivir el martirio de un equipo que solo lucha por no ser último lugar. Por si fuera poco, esta semana se anunció la salida del defensor peruano Christian Ramos, quien emigrará al fútbol árabe dejando un hueco importante en la central escuala.

Sin embargo, no todo es malo para el equipo del puerto. Una victoria podría mejorar el ánimo del plantel y de la afición de cara a la segunda jornada de la Liga, dond enfrentarán a Lobos BUAP. Por otro lado, este torneo también presentará una buena vitrina para los jóvenes veracruzanos, quienes podrían ganarse su lugar en el equipo de cara a cumplir la regla 20/11.

Por su parte, Dorados tampoco pudo sacar un resultado positivo en el Ascenso MX tras empatar a un tanto frente a Celaya, en un partido en que los Toros se quedaron con un hombre menos. Por ello, este partido también representa un duelo importante para los de Sinaloa, con miras a derrotar a un equipo de Primera División y mejorar los ánimos para pelear por el tan ansiado regreso al máximo circuito del fútbol mexicano.

Los últimos cinco partidos entre estos equipos han sido muy parejos, con una victoria por lado y una racha de tres empates en sus últimos duelos.

Hombres a seguir

Rodrigo Noya deberá tomar la batuta de líder en la zaga escuala, por lo que ante la mala imagen dejada ante Pumas, deberá ser una barrrera sólida para ayudar al Tiburón a sacar el triunfo ante el Gran Pez.

Gaspar Servio ha demostrado ser un arquero con muchas cualidades, por lo que esta noche querrá denotar su capacidad en el Pirata Fuente y frenar al equipo local.