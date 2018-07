Enrique Meza: “Seremos un equipo competitivo“

Google Plus

La noche de este miércoles, inició la participación del Club Puebla en la Copa MX; en duelo celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, se impusieron por la mínima diferencia ante Venados de Yucatán. Tras culminar el cotejo, el entrenador camotero Enrique Meza, atendió a los medios de comunicación y dio sus impresiones con respecto a la participación que tuvieron los juveniles del equipo.

“Con algunos nos habíamos tardado (en debutarlos), hoy que jugaron, creo que cumplieron aunque al final sufrimos por estar dividiendo balones. Hay que manejar mejor el juego tanto para defender con la pelota como para atacar con la misma“.

Asimismo, Meza reconoció que pese al resultado, su equipo dejó de hacer muchas cosas en el segundo tiempo, situación que buscará corregir de cara a su siguiente compromiso.

“Están tratando, no es fácil jugar como uno les pide porque se les pide muchas combinaciones, similar a lo que hicieron hoy. El primer tiempo hicieron un partido agradable, que seguramente le gustó a la gente pero en el segundo tiempo dejamos de manejar el juego, el volumen que imprimió el rival fue importante“.

Este viernes, la Franja sostendrá su primer partido de Liga MX en casa, por lo que el “Ojitos“ aprovechó para invitar a la afición a que se haga presente.

“Ojalá la gente venga, que intenten venir al estadio para motivar al equipo, que siempre se requiere. A veces se piensa que los equipos ganan solos pero no, la afición tiene un poder muy grande y nosotros estamos con esa necesidad“.

Con respecto al duelo de este viernes ante Toluca, el estratega mexicano fue cuestionado sobre si alguno de los refuerzos, Ignacio Pallas o Cristian Palacios podría tener participación, a lo que se limitó a responder: “alguno de ellos podrá estar el viernes“.

Por otro lado, descartó que el peruano Anderson Santamaría pueda tener minutos, luego de integrarse al equipo tras su participación en la Copa del Mundo.

“Todavía no está dado de alta, vino con algunas molestias de Selección y no se ha recuperado del todo, no queremos que corra un riesgo innecesario“.

Finalmente, Meza no quiso adelantarse sobre lo que viene para su equipo, aunque confía en que darán de qué hablar a lo largo de la competencia.

“Vamos a ser un equipo altamente competitivo, hasta dónde vamos a llegar no lo sé, pero hoy tenemos toda la ilusión de hacer cosas importantes“, finalizó.