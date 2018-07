Jorge Torres Nilo: "Sé que hay mucha competencia"

Tigres le dio vuelta a la página rápidamente, luego de lo que fue el fallido debut en el torneo de Copa MX, al caer con marcador de 2-1 ante el Atlético San Luis. Los felinos están en la recta final de la preparación para el compromiso de este próximo domingo en el Estadio Universitario ante los Xolos de Tijuana, que dará inicio en punto de las 18:00hrs.

En rueda de prensa, el zaguero mexicano, Jorge Torres Nilo, habló sobre lo que está viviendo actualmente con los auriazules, donde inclusive está intentando como central en el terreno de juego.

“La verdad que bien, no me disgusta para nada la posición, me siento bien, obviamente voy a ir mejorando con el paso de los partidos si así lo considera el ‘Tuca’. Sé que hay mucha competencia, Juninho es un jugador que lo hace muy bien y simplemente es el aprovechar lo que se nos da, me dedico a hacer mi mejor esfuerzo”.

Precisamente Torres Nilo habló posteriormente con mayor detalle de su estratega Ricardo Ferretti, el cual a pesar de su negación, sigue siendo un candidato de la prensa y opinión pública como timonel de la Selección Mexicana: “Es nuestro entrenador, día a día le seguimos aprendiendo. He escuchado sus declaraciones y siempre ha dejado ver su postura. No me quiero adelantar o entrar en suposiciones”.

“Es un gran técnico, nos ha dado resultados, lo avalan, es el esfuerzo mismo. No me quiero adelantar a nada pero internamente sabemos que él está con nosotros, que va a seguir, a menos que pase algo. No puedo suponer, no me gusta aventurarme a ver qué puede pasar. Nosotros nos enfocamos en aprovecharlo”, finalizó.

Con un pie en Francia.

Aún sin hacerse oficial por parte de la directiva felina, todo apunta a que Timothée Kolodziejczak ya está por cerrar su traspaso para el conjunto del Saint Etienne de Francia. A través de redes sociales, su compatriota, André Pierre Gignac, mostró una fotografía dónde se despedía de quién fuera su compañero en la escuadra norteña.