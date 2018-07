Partido FC Juárez vs Xolos Tijuana en Copa MX 2018 (0-0)

Google Plus

90' Termina el juego! FC Juárez y Xolos no se hicieron daño

87' Tiro de esquina para FC Juárez

83' Los dos equipos tienen mucho impetú pero muy poca puntería

79' Los ´ultimos minutos han sido llenos de patadas y muy poco futbol por ambos lados

75' Se detiene el juego para llevar a acabo el minuto de la hidratación

69' El partido ha bajado en intensidad en los últimos minutos

65' Viniegra intenta sorprender con un disparo que llega a la fila 22 del Estadio Olímpico

62' Disparo de Carrijo que detiene Michel sin mayores problemas

58' Tiro de esquina para el Xolaje

55' Xolos se ha visto más ofensivo en esta segunda parte, pero sigue fallando en el último tramo

51' Cabezazo de Carrijo que no hace daño al portero canino

48' El cuadro canino busca hacer daño en los primeros minutos

45' Arranca la segunda parte en el Olímpico Benito Juárez

45' Tijuana y Juárez han tenido oportunidades peligrosas, Xolos ha tenido las mas claras y no las supo aprovechar, Luis Michel ha tenido un par de intervenciones claves. Tijuana ha estado mas cerca de llevar la ventaja.

44' ¡Disparo potente de Tijuana que revienta en el trabesaño

42' Bolaños falló probablemente lo que era fácil el primer gol

32' Jugada peligrosa donde Canelo saca un disparo que pasa a un lado del arco rival

30' Tras serie de rebotes, Tijuana dispara por encima del arco de Juárez

29' Tiro libre a favor te Tijuana en el borde del área

25' El arbitro silba para unos minutos de hidratación

21' Tijuana se pierde la oportunidad de marcar la ventaja

19' Remate de cabeza que pasa por encima del arco de Tijuana

18' ¡¡Espectacular atajada de Michel que manda a tiro de esquina!!

14' ¡Disparo fuerte del "Cubo" que ataja el portero

13' ¡Remate flojo de Bolaños que termina en las manos del arquero!

12' Jugada peligrosa de Xolos que termina en tiro de esquina a favor

10' Saque de meta a favor de Tijuana

7' ¡Michel ataja lo que parecía el primer gol de Juárez!

6' Tiro de esquina a favor de Tijuana

1' Arranca el juego en Ciudad Juárez

Alineación Xolos: Michel, Canto, Muñoz, García, Martínez, Gonzalez, Angulo, Nava, Alvarado, Torres, Bolaños

Alineación FC Juárez: Vazquez, Rodriguez,López, Perez, Aparecio, Ceja, Gutierrez, Viniegra, Ávalos, Gómez, Carrijo

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Juárez vs Tijuana, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Benito Juárez. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El Estadio Benito Juárez será la sede donde las emociones del futbol se vivirán en punto de las 21:00 horas.

Foto: UACJ

Juárez vs Tijuana en vivo

Atentos a: Diego González. | Refuerzo para esta campaña en la contención rojinegra. "El Pulpo" disputó 13 minutos en el primer partido de la Liga, por lo que puede ser titular en la Copa en una serie de movimientos que puede realizar el estratega.

Foto. Tiempo Extra

Atentos a: Gabriel Hachen. | Tras su paso por Atlante y Dorados, el argentino llegó este verano a Bravos. Fue titular el sábado pasado en el Ascenso y disputó todo los minutos, se espera mucho de él en Juárez.

Juárez vs Tijuana 2018

No hay un partido oficial entre Xolos y Bravos, pero se enfrentaron en 2017 en el único amistoso registrado, mismo que ganó Tijuana 4-2.

El triunfo tijuanense fue por marcador de 2-1 ante Chivas en la perrera fronteriza.

Xolos también tuvo un comienzo con el pie derecho en el máximo circuito del futbol mexicano. Pese a la cantidad de altas y bajas, el técnico Diego Cocca supo trabajar el plantel en la pretemporada

Los Bravos tuvieron un inicio extremo en el Ascenso MX, consiguieron la victoria por la mínima diferencia ante Alebrijes de Oaxaca en un tiro libre al 98', mismo que fue cobrado por debajo de la barrera.

Juárez fue uno de los cuatro equipos que consiguieron el triunfo en la primera jornada del certamen de ascenso, la prioridad del equipo es la Liga, pero tampoco dejarán la Copa de lado.

Minuto a minuto del partido Juárez vs Tijuana en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido FC Juárez vs Xolos Tijuana en vivo, correspondiente a la 1ª jornada del Apertura 2018 de la Copa MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Benito Juárez a partir de las 21:00 horas.