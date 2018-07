Duelo de convocatoria nacional, pero... ¿es un Clásico?

Google Plus

Este sábado por la noche, Guadalajara le hará los honores a "La Máquina" en un enfrentamiento de gran tradición y por supuesto convocatoria pues se cruzan 2 de las instituciones con más aficionados y más títulos de nuestro país, son también 2 de los 4 grandes siempre obligados a ganar y competir por el campeonato.

Regularmente tapatíos y capitalinos suelen brindar espectáculo dentro del terreno de juego, donde casi siempre hay goles y buen fútbol, así que el entretenimiento está garantizado.

El Chivas vs Cruz Azul ha tenido una gran rivalidad desde siempre, la cual ha ido creciendo más y más con el paso del tiempo teniendo su detonante en aquella final disputada en la temporada 86-87 donde el conjunto rojiblanco se llevó su trofeo de liga número 9, desde entonces comenzó a ser de esos duelos esperados durante las siguientes campañas y hasta nuestros días.

Aunque otro de los momentos detonantes para esta gran rivalidad deportiva, es sin duda aquel repechaje disputado en el torneo clausura 2003 donde tras llevar una excelente ventaja en el partido de ida disputado en territorio Azul, de 3-1, se propinó una de las más espectaculares remontadas que se han visto en la historia de nuestro fútbol pues Chivas terminó con un contundente 4-1 (5-4). Se dice que este fue el inicio del nuevo "verbo" surgido en épocas recientes, el famoso "cruzazulear"

¿Y quién no recuerda aquellas tardes-noches donde Chelito Delgado volvía loca a la defensa rojiblanca con sus grandes desbordes? ¿O aquellos dimes y diretes entre Oswaldo Sánchez y el polémico Loco Abreu? ¿O qué tal los golazos del Bofo Bautista?

Los jugadores que defendieron ambas escuadras, los llenos en el Jalisco, (AKRON) o en el Azteca (y estadio Azul), las declaraciones hechas por técnicos y jugadores durante la semana para calentar el juego hacen que este enfrentamiento tenga cierta picardía.

Qué tal aquellos dichos recientes, como que "Cada que chivas visita la capital, el Azul se tiñe de rojo y blanco" o "En Guadalajara hace tiempo que la Máquina no deja de pitar" y es que ambos les va muy bien las visitas en temporadas recientes.

En cuanto a números podemos decir que es un duelo muy parejo pues si contamos 50 partidos oficiales existen 15 victorias para el rebaño por 13 de los azules más 22 empates, como podemos notar suelen empatar con gran frecuencia.

Es evidente que el Chivas vs Cruz Azul posee todos los ingredientes para ser considerado con el galardón de Clásico. No obstante para muchos no lo es.

Si bien es cierto que la rivalidad entre estas instituciones deportivas es muy grande, por aficionados y medios de comunicación, no tiene la consideración de un Clásico, pues ambas escuadras tienen rivalidades mucho mayores con otros equipos que si llegan a considerarse como tal, el caso de Cruz Azul con América y Pumas al ser los 3 capitalinos y por las finales disputadas entre estos, mientras que Chivas por su lado las tiene con América y Atlas uno considerado el Clásico más añejo (Chivas vs Atlas) y el tan esperado Clásico Nacional.

De seguir elevando la rivalidad brindada por tapatíos y capitalinos no cabe duda que en algún momento pueda tomar su lugar como uno de los grandes Clásicos modernos, pero por el momento solo se queda en un partidazo con una gran y excelente rivalidad