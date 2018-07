Carlos Sánchez: "Me voy un poquito en deuda"

Momento de decir adiós. Este viernes el mediocampista uruguayo, Carlos Sánchez, cerró de manera definitiva su ciclo con el cuadro de Rayados y tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros en las instalaciones del Barrial. Posteriormente el ‘Pato’ atendió a los medios presentes que le cuestionaron sobre su sentida salida.

“Cómo decía la carta que envié en redes sociales, agradecido por lo vivido, la verdad que me voy contento por cómo se dio el momento en Rayados, lo disfruté el estar en este club tan grande. También agradecer a todos por la confianza que tuvieron conmigo, compartí muchos momentos en este club. Vine a desearles lo mejor, los voy a seguir para seguir apoyándolos”.

“Me voy un poquito en deuda, vine a buscar algo tan prestigioso y no pudimos conseguirlo el tan anhelado título que hubiéramos querido. Pero tranquilo porque sé que en todo momento me tocó jugar y eso me lo quedo para mí. Esperemos seguir buscándolo en el club que voy, ser serio, trabajar con humildad”.

Mucho se habló en su momento de lo ocurrido previamente la Final del Clausura 2016 donde Monterrey enfrentaba la Final del torneo ante Pachuca y que Sánchez no pudo estar presente por temas de la Selección de Uruguay. Sobre eso, el ‘Pato’ refirió: “Quedé dolido por eso, son situaciones que no dependían de mí, nunca. A la larga se vio porque yo me fui con un lugar para el Mundial. Siempre hubo dificultades pero pudimos salir adelante”.

“Ya me habían comunicado el torneo pasado la situación, de que no iba a tener los minutos de antes. Eso siempre se agradeció porque vinieron con lealtad a decirlo en el momento y bueno siempre buscando una mejor salida y querer dejar algo en Monterrey. Se dio todo muy bien, rápido y contento por el nuevo desafío que tengo enfrente”, dijo Carlos sobre la comunicación que tuvo con la directiva.

“No me puse en la cabeza en algún momento regresar. Se que lo haré, no sé si vaya a jugar o vaya a vivir pero si en un momento si Dios quiere, voy a volver porque dejo muchas amistades, que les tengo un cariño bárbaro, cómo ellos hacia a mí. Siempre vamos a estar comunicados”, finalizó.