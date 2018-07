Resultado y goles del partido Puebla 2-1 Toluca en Liga MX 2018

Google Plus

Puebla: N. Vikonis; B. Angulo, E. Pimentel, V. Loroña, D. Arreloa; F. Acuña (H. Rodríguez, min. 61), J. Torres (P. González, min. 76), J. Guerrero (C), A. Chumacero; C. Tabó (C. Palacios, min. 60) y L. Cavallini. DT: Enrique Meza.

Toluca: A. Talavera; C. Borja, O. González, C. Calvo (A. Domínguez, min. 82), R. Salinas; L. Quiñones, A. Ríos, W. Da Silva, R. Sambueza (C); A. Vega (Á. Mendoza, min. 54) y P. Canelo (E. Triverio, min. 45). DT: Hernán Cristante.

MARCADOR: 1-0, MIN. 12, D. ARREOLA. 2-0, min. 31, J. Torres. 2-1, min. 38, R. Sambueza.

ÁRBITRO: Jorge Pérez. Amonestó a: L. Quiñones (min. 25), A. Chumacero (min. 43), W. Da Silva (min. 89), O. González (min. 90+3).

INCIDENCIAS: Jornada 2 del torneo Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El partido tiene lugar en el Estadio Cuauhtémoc.