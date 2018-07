Atlas, un siglo sin títulos

Google Plus

En lo que va del Siglo 21, ya 18 años, 36 torneos de Liga MX y el regreso de la Copa MX, a partir de 2012, 11 ediciones ya. Atlas es el único equipo de la primera división en México que no ha levantado un solo título a nivel mayor (sin contar torneos juveniles como Sub-20 sub-17, etc), incluso Atlante fue campeón en 2007, y ahora forma parte del Ascenso MX. O el caso de Lobos BUAP, que en primera división (sólo 2 torneos) no ha sido campeón, pero ya tiene dos en la división de plata.

(Atlas fue subcampeón en 1999 | Foto: Femexfut)

Hola, @atlasfc. A ver si esta imagen les mueve algo. Digo, si es que hay alguien por ahí que en verdad sienta cariño genuino por el equipo y no esté sólo cobrando un sueldo y jugando al directivo. Esto no son videojuegos, déjense de pendejadas, de una. Agarren la onda y corrijan. pic.twitter.com/FDtbRCkGI8 — Nicolás (@CuellarCamarena) 26 de julio de 2018

Tal vez sea una maldición o mal manejo de los directivos, quien sabe. Pero los Rojinegros no saben lo que es levantar un título desde 1979, en aquella ocasión fue un título de la ya extinta Segunda División. Y no ha levantado un trofeo de Liga desde 1951 o uno de Copa MX (antes Copa México) desde 1968. Son ya casi 40 años de sequía.

En dos ocasiones Atlas se ha acercado a levantar un título, en aquel lejano Verano del 99, cuando la ‘generación dorada’ de Atlas se enfrentó al mítico Toluca de Cardozo y compañía. La historia es conocida por todos. Los Zorros se quedaron a 11 pasos de la gloria. En la Copa MX del 2013, también en penales, Atlas miró como Monarcas Morelia le arrebataba el trofeo, mientras La Fiel se ahogaba en la agonía.

Se hablan de maldiciones en el deporte mundial. Casos como el de los Dodgers, Red Sox y los Cubs en el béisbol. O casos como el de Benfica en torneos internacionales. Pero lo de Atlas no parece una maldición, sino la consecuencia de malas decisiones. Cada año se han dedicado a vender a sus mejores jugadores, no hay continuidad de plantel, directivos que no invierten o lo hacen mal. Jugadores sin comprometerse. Y los únicos que sufren son los que siempre han estado presentes; La Fiel.

(Atlas no es campeón desde 1968 en Copa México | Foto: Anotando fútbol)

En la Liga MX, Atlas es el segundo equipo con más tiempo sin ser campeón, sólo un año menos que Veracruz, quien desde 1950 no son monarcas. Pero hasta los Tiburones ya saben lo que volver a levantar una Copa MX en el Clausura 2016. O Puebla que desde la década de los 80’s no gana la Liga, pero sí la Copa en 2014. Necaxa era junto con Atlas, el único sin ser campeón en este siglo, hasta la última edición de la Copa MX, en la que vencieron a Toluca.

(Veracruz rompió su sequía en la Copa MX de 2016 | Foto: Gaceta Mexicana)

A continuación, compartimos un tabla con todos los títulos desde el año 2000 a la fecha por los 18 equipos que conforman la Liga MX.