Leobardo López, agradecido por una nueva oportunidad en Primera División

Google Plus

Los Rayos saben que la victoria frente a las 'Águilas' del América fue muy importante, sin embargo, ya tienen la vista puesta en su próximo rival, Pumas, así lo afirma Leobardo López, quien atendió a los medios de comunicación este martes.

El experimentado defensa dijo sentirse muy contento con la oportunidad que tiene de estar en Necaxa, además de agradecido y con los objetivos claros: “Me siento muy contento, muy motivado por esta oportunidad, después de haber estado un año en Ascenso trabajé duro para tener una nueva oportunidad en primera, estoy muy agradecido con Necaxa, con ganas de hacer bien las cosas y de aportar cosas buenas a la institución”.

Respecto al ambiente interno del plantel, el mexicano declaró: “Hay un ambiente muy bueno, hace tiempo que no estaba en un grupo como en el que estoy ahora, tan unido, con buen ambiente, con esas ganas que transmite el entrenador, la calidad de seres humanos, eso te ayuda a trabajar de manera óptima día tras día”.

Afirmó que la victoria del pasado domingo en Aguascalientes ya quedó atrás y están enfocados en su próximo duelo: “Tenemos claro el mensaje del ‘Profe’, se le ganó a América pero ya quedó en el pasado, ahora estamos enfocados solamente en Pumas, es lógico que cuando ganas el ambiente es diferente para poder trabajar en la semana y corregir detalles”.

También, dijo unas palabras sobre la UNAM, a quien enfrentarán este fin de semana: “Sabemos que va a ser muy complicado, una cancha difícil, doce del día, la altura, todo lo que conlleva Pumas que tiene buenos jugadores, que viene de ganar, va a ser difícil pero nos estamos preparando para hacer un gran partido y poder salir victoriosos”.

De igual manera, el dorsal 23 comentó que se siente muy bien físicamente y con la obligación clara de aportar al grupo: “Me siento bien, he trabajado muy duro durante la pretemporada para poder estar bien, es un equipo de muchos jóvenes con mucha calidad, ligero, me toca llegar a un equipo con esas características y desde luego aportar toda la experiencia que me ha dado el futbol, las ganas las tengo como al principio de mi carrera y esperando aportar para conseguir los objetivos que tenemos”.

Para finalizar, habló sobre Marcelo Michel Leaño, su nuevo entrenador: “Marcelo es un técnico con una mentalidad muy positiva, ganadora, eso nos lo está transmitiendo día a día, el hecho de disfrutar del amor a ganar en todos los sentidos, desde los entrenamientos y en cualquier cosa, eso nos está ayudando para dar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento y que eso se vea reflejado en los partidos”.