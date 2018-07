América aprovechó los errores de Hernández para golear al Atlas

Pese a la baja entrada en el Coloso de Santa Úrsula, se vivió un buen ambiente en la cancha del Estadio Azteca para el debut de las Águilas en su estadio.

Los Rojinegros jugaron mejor la primera media hora del partido, sin embargo, no tuvieron la certeza en el último toque, por lo que el América aprovechó las equivocaciones del guardameta Hernández para adelantarse en el marcador.

Atlas estuvo cerca en un inicio con el desarrollo de un contragolpe que no se desdobló bien por la mala conducción de Rivero. Al 10', centro que Marchesín no pudo retener, aunque afortunadamente para su causa no hubo ningún delantero cerca.

Cuatro minutos más tarde, el hombre más insistente del Atlas, Garnica, lo intentó de media distancia para que Marchesín tapara con los puños.

Al 18' llegó la jugada de la polémica porque Rivero cayó en el área, pero el silbante determinó que no había infracción y lo amonestó.

El dominio rojinegro se hizo más evidente con los disparos desviados de Vigón y Jiménez para continuar inquietando el marco azulcrema.



Cambio la historia

Cuando no se veía por dónde para el América, apareció el tiro de esquina por la punta de la derecha que Hernández midió mal, para que Guido Rodríguez la bajara con el pecho y metiese el disparo sin arquero para anotar el primero. El gol cayó como un revulsivo americanista porque al 36' Martínez probó con el tiro de corta distancia que se fue desviado.

Al 39' Ibarra encendió motores para irse a velocidad y tras su disparo que escupió Hernández, volvió a tomar la esférica y sacó el centro al área chica donde Uribe se barrió en medio de las piernas de Govea para anotar el segundo de la noche.

La primer parte cerró con otra buena jugada, ahora por el sector izquierdo en el cual Reyes metió el centro y Roger remató ligeramente por arriba del marco.

Para la parte complementaria los visitantes se fueron con todo en la búsqueda del tanto que los acercara en el partido y al 50' colocaron un servicio peligroso que rechazó oportunamente Marchesín.

Un minuto después, jugada individual de Martínez que sacó Hernández a tiro de esquina, sin embargo en dicha acción, la no salida del portero y el error defensivo lo aprovechó nuevamente Rodríguez para rematar y hacer el tercero del partido.

La insistencia siguió y ahora fue el turno de Ibargüen con el potente disparo que despejó el portero atlista.

Por fin el Atlas reaccionó y Andrade sacó el tiro desde fuera del área que pasó cerca del poste derecho.

Al 63' centro peligroso de Garnica a segundo poste que despejó la defensa hacia un costado. Más tarde, otra vez el mediocampista metió el riflazo a la ubicación del guardameta. Posteriormente, Martínez sacó el tiro que alcanzó a pegar en la espalda de Oribe y que estuvo muy cerca de convertirse en el cuarto.

La próxima semana América estará visitando a los Tuzos del Pachuca; mientras que el Atlas regresará a casa para medirse ante los Pumas de la UNAM.