Carlos González: "Reaccionamos en los momentos justos"

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se impusieron a los Hidrorayos del Necaxa en un duelo repleto de goles, el cual fue un verdadero espectáculo para los aficionados presentes en el pedregal. Uno de los elementos más destacados en el encuentro fue el delantero paraguayo Carlos González, quien se estrenó con Pumas antes su ex equipo.

González describió su primera abrogación como una jugada atípica, la cual aprovechó: "Fue una jugada atípica, le regresan el balón al arquero y tiene una mala salida. Tuvieron una mala decisión y la aproveche", comentó.

Carlos acepto que a pesar de la holgura con la que terminó el marcador sufrieron debido al gran juego desplegado por Necaxa y a su vez destacó el oportunismo mostrado por Pumas para salir airosos: "Pienso que fue en el momento justo, se nos estaba complicando por la posesión de balón que tenía Necaxa pero reaccionamos en los momentos justos y pudimos darle vuelta al resultado".

Llegar a un nuevo equipo y hacerte de un puesto titular no es algo fácil, y por ende el casaca número 32 de los Pumas espera poder seguir correspondiendo a la confianza que le ha brindado David Patiño: "Me siento muy feliz, estoy muy contento por qué el profe me ha dado la confianza, y lo único que uno quiere es responder con creces".

Apenas van dos partidos del torneo Apertura 2018, pero pareciera que la mancuerna conformada por González y Felipe Mora podría brindar grandes alegrías a la afición unamita: "Exactamente, nos hemos sentido bien jugando con dos al frente. Con Mora me he entendido muy bien. A él le tocó marcar en la primera fecha, ahora me tocó a mi y esto habla de la armonía qué hay en el equipo, y no me cabe duda que entre los dos vamos a tener mucho empuje hacia adelante para darle la mayor cantidad posible de goles a este equipo", aseguró.

Estrenarse como goleador con Pumas ante Necaxa fue algo especial para Carlos, pues hace solo unos meses formó parte de dicha institución por lo cual mostró respeto al no celebrar el primer gol, aunque dejó en claro que ahora se debe a Pumas: "Cómo había dicho, tengo sentimientos encontrados por qué no creí que en Yam poquito tiempo iba a cambiar de club, y bueno marcarle un gol al Necaxa no era algo que me esperaba. Siempre habrá respeto para Necaxa, pero bueno ahora estoy en Pumas".

Por último, el artillero guaraní sabe que es muy pronto para echar las campanas al vuelo, y asegura que seguirán trabajando para cumplir con las expectativas que son exigidas parA un equipo como Pumas: "Es muy temprano todavía, hay que ir paso a paso. Ahora se viene un partido complicado de visita, pero bueno si nos hacemos fuertes en casa podemos pelear los primeros puestos", finalizó.