Gerardo Espinoza: "Esto es de goles y América los hizo"

Los Rojinegros del Atlas fueron derrotados en su visita a la cancha del Estadio Azteca, luego de perder 3 goles a 0 frente al América. Con el doblete de Guido Rodríguez y un gol más de Matheus Uribe. Mientras que Atlas dio buenos momentos de partido, no supo concretar las oportunidades que tuvo. Al menos, así lo vio su técnico, Gerardo Espinoza, quien atribuye la derrota a la falta de contundencia de su equipo.

Gerardo consideró que la principal diferencia entre zorros y águilas fue la contundencia: “Simplemente los goles, sí tienes 35 minutos dominando al rival y no concretas, un equipo grande como es el América no lo puedes perdonar. Al final de cuentas, esto es de goles y América los hizo. Los goles son a final de cuentas los tácticos del fútbol, sino fuimos más ambiciosos y más contundentes contra un América, con ese arsenal ofensivo, efectivamente en algún momento te va a castigar”.

El técnico rojinegro considera que al principio del juego tenía el dominio del mismo: “Hoy durante 35 minutos el equipo me gustó muchísimo. Venir al Azteca, jugar contra América, tener posesión de balón. Me llama fuertemente la atención y me dice la personalidad que tiene estos muchachos para jugar".

Sobre el desarrollo de sus futbolistas, el “Loco” ve gran futuro y les tiene confianza: “Confío plenamente en estos muchachos y sé que la siguiente semana va a ser distinta, aún resta mucho torneo y estoy seguro que vamos a estar en las finales. Mantener la idea futbolística es la clave para mí, más allá del marcador, lo que me interesa con este plantel es mantener la idea”.

El entrenador de Atlas sabe que pasan por un serio problema de gol, asegura que buscarán reconvertir ese problema: “Es una parte que estamos trabajando, en el tema de la definición, habrá que sumar igualmente más gente al ataque, ser más agresivos en ofensiva y considero que tenemos bastantes jugadores con calidad al frente para resolver esa situación. Octavio es un jugador que viene jugando bien. Simplemente considero que el momento que convierta el primero, los demás van a llegar por sí solos”, finalizó el técnico rojinegro.