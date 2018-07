Gustavo Díaz: "La expulsión condicionó el encuentro"

Google Plus

Mal arranque para la escuadra que dirige Gustavo Díaz, esta noche se llevó el segundo descalabro del Apertura 2018 que apenas comienza, una derrota que sacude al conjunto 'Esmeralda' que llegó con la ilusión de comenzar con el pie derecho y mostrar su poderío desde el inicio, aunque aún queda un largo camino por recorrer.

Luego del silbatazo final, Gustavo Díaz salió a conferencia de prensa muy sereno, sabiendo que la expulsión de Aquino condicionó el resto del encuentro: "Cambia el partido porque ya había estrategia armada, planeamos el partido, había sido un partido muy táctico hasta la expulsión y perder un jugador en media cancha cambia mucho, tienes que replantear el partido, lo hicimos, el partido estaba cerrado"

En cuanto al mal comienzo de León, Díaz mencionó que: "Nos tocó un calendario pesado, los peores rivales porque son los que tienen mejor plantilla, más jerarquía individual y cuando arrancas un torneo y aún no está aceitado, estas cosas pesan, sin poner excusas hay que estar tranquilos, el equipo tiene con qué y lo demostró durante 60-70 minutos"

Para Díaz: "No puedes analizar un partido con una expulsión a los 22 minutos, es difícil hacer una análisis objetivo, variamos la estrategia en función del rival para llevar el partido a donde más nos convenía, jugamos como pudimos y no como quisimos, el equipo se acomodó y no se veía por donde", sin embargo se quedó con que: "Vimos cosas muy positivas de Moreno y Aquino, hay solidez defensiva", agregó.

El 'Chavo' mencionó que la falta de gol en el inicio del torneo tiene mucho que ver con los rivales: "Hay que analizar los rivales, Tigres y Monterrey son de los rivales más fuertes de la liga pero no hay que poner excusas, simplemente es ganar, el fútbol exige resultados pero analizar resultados sin el contexto es difícil"

Para finalizar, Díaz reconoció que la obligación siempre es ganar pero "Con tranquilidad y trabajo, tenemos buenos jugadores y carácter, pero más que hablar, es ganar y no es la primera vez que se cuestiona al entrenador, con paciencia lo podemos revertir", finalizó.

