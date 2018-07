Rafa Puente: "Tenemos un merecido triunfo"

Google Plus

Llegaron los primeros 3 puntos en el Apertura 2018 para Gallos Blancos, un encuentro en la 'Corregidora' que tuvo mucha emoción, llegadas en ambos lados pero que Gallos supo capitalizar cuando el partido entraba en la recta final.

Rafa Puente, entrenador de Gallos, salió a conferencia de prensa muy tranquilo, sabiendo que aún falta mucho camino por recorrer pero contento con la victoria, que consideró merecida: “Termina por ser justo el triunfo, hay que reconocer que Pachuca vino a hacer un partido valiente y eso convirtió muy atractivo el partido y nosotros tuvimos un comportamiento muy digno y nos quedamos con un merecido triunfo”, añadió que: “Siempre hay cosas por mejorar e incluso cuando se dé un triunfo redondo también habrá que hacer muchas correcciones.”

"Siempre me expreso bien del arbitraje y siempre les he profesado mucho respeto porque se lo difícil de su profesión”, mencionó sobre el arbitraje del encuentro.

Puente agregó que su equipo se sigue acercando a lo que quiere: “Este es el camino y la línea es ascendente, hoy por lapsos bastante amplios si fuimos el equipo que quiero, era difícil ante Pachuca porque presionaban muy bien y tenemos que seguir caminando para llegar a un punto óptimo.”

En cuanto al accionar de los jóvenes en el equipo, Puente mencionó que: “Evidentemente que nos vemos favorecidos por la buenas bases cimentadas que hay en el proyecto que se esmeraron en formar futbolistas, esas bases nos permiten apuntalar un plantel que por convicción están peleando un lugar”

Para finalizar, Rafa Puente habló un poco sobre la selección nacional que, ahora se encuentra sin Director Técnico: “No me considero un candidato, esto en proceso de aprendizaje y es un tema que a mí no me corresponde.”, finalizó el estratega.