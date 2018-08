José Cardozo: "El equipo mereció ganar, nunca bajamos los brazos"

Luego de derrotar de manera complicada a Monarcas Morelia la noche de este martes por marcador 3-2 en lo que fue el debut de Chivas en la Copa MX, para José Saturnino Cardozo, sus pupilos fueron más propositivos y no bajaron los brazos al verse empatados en el marcador:

“El equipo mereció ganar porque desde el minuto 1 intentamos ir al frente y tener la posesión de la pelota, tenemos jugadores muy capacitados para hacer lo que trabajamos durante la semana, enfrentamos a un rival que nos complicó, pero tuvimos la movilidad para insistir permanentemente y nos dio la posibilidad de hacer dos goles, nos complicamos porque perdimos el control del juego, el rival insistió por fuera y nos costó un poco controlar a Morelia en el segundo tiempo”.

Cardozo se refirió a su juvenil delantero, José Juan Macías, quien anotó el gol del triunfo para el Rebaño Sagrado, además de que puntualizó los motivos por los cuales el equipo no se concentró para este partido de Copa:

"Macías no viajó con nosotros a Estados Unidos porque tenía compromiso con la Selección, es un jugador interesante y talentoso, tiene olfato, tiene gol, pocos jugadores son como él. Nosotros le tenemos confianza, pero también depende de él que siga trabajando como lo viene haciendo para poder ganarse un puesto de titular ya que hay mucha competencia; para los partidos de Copa a mí no me gusta concentrar, me gusta darle responsabilidad a los jugadores para que lleguen bien a este compromiso".

En cuanto a la actuación de los futbolistas que actuaron en este partido y su buen rendimiento y sobre la posibilidad de darles más oportunidad en el torneo de Liga, Cardozo fue claro:

“Hay que darle confianza a los jugadores porque se han ganado un puesto en el equipo titular, pero la competencia es muy fuerte entre ellos, tengo que tomar la mejor decisión para que el equipo funcione como quiero, como nos exige la directiva y la afición, lo que a la gente le interesa es que Chivas juegue bien y gane”.

Mencionó que trabajará en los detalles que se le siguen presentando a la hora de los partidos, aunque generalmente su equipo le gustó futbolísticamente:

“Trato de ser perfeccionista, busco detalles para corregir todo, eso nos lleva a hacer un equipo más equilibrado, más pensante, me gusta ver los detalles, la competencia y los triunfos, hoy el equipo hizo 3 goles, eso me reconforta mucho, me gusta corregir todo eso para que no nos vuelva a pasar, son experiencias; el equipo anduvo bien, me gustó mucho, aunque recibimos 2 goles es parte del futbol, tenemos que estar más concentrados para que esos contraataques no nos hagan daño, ser más inteligente, perdimos pelotas muy fáciles, que cuando empezamos a jugar a 1 o 2 toques hicimos jugadas muy importantes, me gustó mucho el funcionamiento colectivo”.